https://ria.ru/20250225/solntse-2001526149.html
На Солнце вновь произошла мощная вспышка
На Солнце вновь произошла мощная вспышка - РИА Новости, 25.02.2025
На Солнце вновь произошла мощная вспышка
Еще один мощный выброс плазмы произошел на Солнце, на этот раз он направлен в сторону Земли, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:45:00+03:00
2025-02-25T15:45:00+03:00
2025-02-25T17:13:00+03:00
земля
космос - риа наука
вспышки на солнце
российская академия наук
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Еще один мощный выброс плазмы произошел на Солнце, на этот раз он направлен в сторону Земли, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.Ранее в лаборатории сообщили, что на Солнце утром произошел крупный, возможно, крупнейший в этом году выброс плазмы. По предварительным данным, он случился в области, направленной в сторону, обратную от Земли."На Солнце только что, в 14:59 по московскому времени, зарегистрирован один из самых крупных в этом году выбросов плазмы, частично направленный в сторону Земли", — сказал Богачев.Он уточнил, что выброс произошел в активной области № 4000, которая расположена под углом около 39 градусов от линии Солнце — Земля. Ученый напомнил, что плазма после крупных вспышек обычно распространяется под углами более 60 градусов, то есть как минимум часть выброшенного вещества должна двигаться к Земле.Тяжелые заряженные частицы (протоны и ионы) могут прийти к Земле уже сегодня, этому будет способствовать то, что событие произошло в области Солнца, связанной с Землей линиями межпланетного магнитного поля. В этой связи в течение ближайших нескольких дней будут заметно повышены риски для функционирования космических аппаратов."Приход основного объема солнечной плазмы возможен вечером в четверг 27 февраля по московскому времени. Более точный прогноз будет сформирован завтра утром, когда поступят и будут обработаны данные с космических коронографов, что позволит измерить точные скорости и направление движения выброшенных солнечных масс", — добавил Богачев.
https://ria.ru/20250222/solntse-2000943714.html
https://ria.ru/20250224/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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Крупный выброс плазмы произошел на Солнце
Крупный выброс плазмы произошёл на Солнце, он может оказаться самым большим в этом году, сообщили российские астрономы
2025-02-25T15:45
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земля, космос - риа наука, вспышки на солнце , российская академия наук
Земля, Космос - РИА Наука, вспышки на Солнце , Российская академия наук
На Солнце вновь произошла мощная вспышка
На Солнце произошел очередной выброс плазмы близко к направлению на Землю
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Еще один мощный выброс плазмы произошел на Солнце, на этот раз он направлен в сторону Земли, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Ранее в лаборатории сообщили, что на Солнце утром произошел крупный, возможно, крупнейший в этом году выброс плазмы. По предварительным данным, он случился в области, направленной в сторону, обратную от Земли
.
"На Солнце только что, в 14:59 по московскому времени, зарегистрирован один из самых крупных в этом году выбросов плазмы, частично направленный в сторону Земли", — сказал Богачев.
Он уточнил, что выброс произошел в активной области № 4000, которая расположена под углом около 39 градусов от линии Солнце — Земля. Ученый напомнил, что плазма после крупных вспышек обычно распространяется под углами более 60 градусов, то есть как минимум часть выброшенного вещества должна двигаться к Земле.
Тяжелые заряженные частицы (протоны и ионы) могут прийти к Земле уже сегодня, этому будет способствовать то, что событие произошло в области Солнца, связанной с Землей линиями межпланетного магнитного поля. В этой связи в течение ближайших нескольких дней будут заметно повышены риски для функционирования космических аппаратов.
"Приход основного объема солнечной плазмы возможен вечером в четверг 27 февраля по московскому времени. Более точный прогноз будет сформирован завтра утром, когда поступят и будут обработаны данные с космических коронографов, что позволит измерить точные скорости и направление движения выброшенных солнечных масс", — добавил Богачев.