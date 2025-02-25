https://ria.ru/20250225/solntse-2001526149.html

На Солнце вновь произошла мощная вспышка

На Солнце вновь произошла мощная вспышка - РИА Новости, 25.02.2025

На Солнце вновь произошла мощная вспышка

Еще один мощный выброс плазмы произошел на Солнце, на этот раз он направлен в сторону Земли, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:45:00+03:00

2025-02-25T15:45:00+03:00

2025-02-25T17:13:00+03:00

земля

космос - риа наука

вспышки на солнце

российская академия наук

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Еще один мощный выброс плазмы произошел на Солнце, на этот раз он направлен в сторону Земли, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.Ранее в лаборатории сообщили, что на Солнце утром произошел крупный, возможно, крупнейший в этом году выброс плазмы. По предварительным данным, он случился в области, направленной в сторону, обратную от Земли."На Солнце только что, в 14:59 по московскому времени, зарегистрирован один из самых крупных в этом году выбросов плазмы, частично направленный в сторону Земли", — сказал Богачев.Он уточнил, что выброс произошел в активной области № 4000, которая расположена под углом около 39 градусов от линии Солнце — Земля. Ученый напомнил, что плазма после крупных вспышек обычно распространяется под углами более 60 градусов, то есть как минимум часть выброшенного вещества должна двигаться к Земле.Тяжелые заряженные частицы (протоны и ионы) могут прийти к Земле уже сегодня, этому будет способствовать то, что событие произошло в области Солнца, связанной с Землей линиями межпланетного магнитного поля. В этой связи в течение ближайших нескольких дней будут заметно повышены риски для функционирования космических аппаратов."Приход основного объема солнечной плазмы возможен вечером в четверг 27 февраля по московскому времени. Более точный прогноз будет сформирован завтра утром, когда поступят и будут обработаны данные с космических коронографов, что позволит измерить точные скорости и направление движения выброшенных солнечных масс", — добавил Богачев.

https://ria.ru/20250222/solntse-2000943714.html

https://ria.ru/20250224/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Крупный выброс плазмы произошел на Солнце Крупный выброс плазмы произошёл на Солнце, он может оказаться самым большим в этом году, сообщили российские астрономы 2025-02-25T15:45 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, космос - риа наука, вспышки на солнце , российская академия наук