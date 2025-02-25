Водителя упавшего в Мойку автобуса оштрафовали за "резиновую квартиру"
В Петербурге водителя упавшего в реку автобуса оштрафовали за резиновую квартиру
© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаРахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Рахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, Рахматшох Курбонов, осужденный на 6 лет колонии общего режима, также заплатит штраф в 106 тысяч рублей за "резиновую" квартиру, где он фиктивно регистрировал мигрантов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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"Мировой судья судебного участка №56 г. Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении Рахматшоха Курбонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) УК РФ. Мировой судья назначила наказание в виде штрафа в размере 106 006.49 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Курбонов в ноябре 2024 года приговорен к 6 годам колонии общего режима после падения в мае в реку Мойку с Поцелуева моста автобуса, за рулем которого он был. В результате погибли 7 пассажиров. Также он обвинялся в том, что фиктивно поставил на учет в своей квартире почти 50 мигрантов.
Таким образом по совокупности с приговором Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Курбонов осужден на 6 лет в колонии общего режиме с запретом на управление транспортными средствами на 2,5 года со штрафом в 106 тысяч рублей.
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