https://ria.ru/20250225/shtraf-2001577631.html

Водителя упавшего в Мойку автобуса оштрафовали за "резиновую квартиру"

Водителя упавшего в Мойку автобуса оштрафовали за "резиновую квартиру" - РИА Новости, 25.02.2025

Водителя упавшего в Мойку автобуса оштрафовали за "резиновую квартиру"

Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, Рахматшох Курбонов, осужденный на 6 лет колонии общего режима, также заплатит штраф в 106 тысяч рублей за... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:39:00+03:00

2025-02-25T19:39:00+03:00

2025-02-25T19:40:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, Рахматшох Курбонов, осужденный на 6 лет колонии общего режима, также заплатит штраф в 106 тысяч рублей за "резиновую" квартиру, где он фиктивно регистрировал мигрантов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Мировой судья судебного участка №56 г. Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении Рахматшоха Курбонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) УК РФ. Мировой судья назначила наказание в виде штрафа в размере 106 006.49 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Курбонов в ноябре 2024 года приговорен к 6 годам колонии общего режима после падения в мае в реку Мойку с Поцелуева моста автобуса, за рулем которого он был. В результате погибли 7 пассажиров. Также он обвинялся в том, что фиктивно поставил на учет в своей квартире почти 50 мигрантов. Таким образом по совокупности с приговором Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Курбонов осужден на 6 лет в колонии общего режиме с запретом на управление транспортными средствами на 2,5 года со штрафом в 106 тысяч рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия