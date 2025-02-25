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Водителя упавшего в Мойку автобуса оштрафовали за "резиновую квартиру" - РИА Новости, 25.02.2025
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19:39 25.02.2025 (обновлено: 19:40 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/shtraf-2001577631.html
Водителя упавшего в Мойку автобуса оштрафовали за "резиновую квартиру"
Водителя упавшего в Мойку автобуса оштрафовали за "резиновую квартиру" - РИА Новости, 25.02.2025
Водителя упавшего в Мойку автобуса оштрафовали за "резиновую квартиру"
Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, Рахматшох Курбонов, осужденный на 6 лет колонии общего режима, также заплатит штраф в 106 тысяч рублей за... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:39:00+03:00
2025-02-25T19:40:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, Рахматшох Курбонов, осужденный на 6 лет колонии общего режима, также заплатит штраф в 106 тысяч рублей за "резиновую" квартиру, где он фиктивно регистрировал мигрантов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Мировой судья судебного участка №56 г. Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении Рахматшоха Курбонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) УК РФ. Мировой судья назначила наказание в виде штрафа в размере 106 006.49 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Курбонов в ноябре 2024 года приговорен к 6 годам колонии общего режима после падения в мае в реку Мойку с Поцелуева моста автобуса, за рулем которого он был. В результате погибли 7 пассажиров. Также он обвинялся в том, что фиктивно поставил на учет в своей квартире почти 50 мигрантов. Таким образом по совокупности с приговором Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Курбонов осужден на 6 лет в колонии общего режиме с запретом на управление транспортными средствами на 2,5 года со штрафом в 106 тысяч рублей.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Водителя упавшего в Мойку автобуса оштрафовали за "резиновую квартиру"

В Петербурге водителя упавшего в реку автобуса оштрафовали за резиновую квартиру

© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаРахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Рахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Рахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, Рахматшох Курбонов, осужденный на 6 лет колонии общего режима, также заплатит штраф в 106 тысяч рублей за "резиновую" квартиру, где он фиктивно регистрировал мигрантов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«
"Мировой судья судебного участка №56 г. Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении Рахматшоха Курбонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) УК РФ. Мировой судья назначила наказание в виде штрафа в размере 106 006.49 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Курбонов в ноябре 2024 года приговорен к 6 годам колонии общего режима после падения в мае в реку Мойку с Поцелуева моста автобуса, за рулем которого он был. В результате погибли 7 пассажиров. Также он обвинялся в том, что фиктивно поставил на учет в своей квартире почти 50 мигрантов.
Таким образом по совокупности с приговором Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Курбонов осужден на 6 лет в колонии общего режиме с запретом на управление транспортными средствами на 2,5 года со штрафом в 106 тысяч рублей.
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