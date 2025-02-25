https://ria.ru/20250225/rubio-2001402492.html

Рубио надеется выяснить, что Россия может сделать для остановки конфликта

Рубио надеется выяснить, что Россия может сделать для остановки конфликта - РИА Новости, 25.02.2025

Рубио надеется выяснить, что Россия может сделать для остановки конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется на новой встрече с российской стороной начать выяснять, что Россия может сделать для остановки украинского... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T07:41:00+03:00

2025-02-25T07:41:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется на новой встрече с российской стороной начать выяснять, что Россия может сделать для остановки украинского конфликта. "Мы встретились (с россиянами - ред.) на прошлой неделе, и основным вопросом было: "Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?"... Они ответили, что их бы это заинтересовало при правильных условиях. Мы не обсуждали, какие это условия. Итак, следующим шагом будет встретиться с ними снова в какой-то момент, с группой нужных людей в одной комнате, и начать обрисовывать, что нужно сделать России, чтобы остановить войну", - заявил Рубио в интервью изданию Breitbart. Ранее в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2001030843.html

https://ria.ru/20250221/rubio-2000716602.html

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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, юрий ушаков, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций