https://ria.ru/20250225/rada-2001482940.html

В Раде заявили, что Зеленского снесут изнутри

В Раде заявили, что Зеленского снесут изнутри - РИА Новости, 25.02.2025

В Раде заявили, что Зеленского снесут изнутри

Жители Украины не простят Владимиру Зеленскому срыв мирного урегулирования конфликта с РФ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:56:00+03:00

2025-02-25T12:56:00+03:00

2025-02-25T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Жители Украины не простят Владимиру Зеленскому срыв мирного урегулирования конфликта с РФ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. "Предположим, завтра (президент США Дональд – ред.) Трамп выходит и говори: "Все… дальше сами". И все восторженно постят в Facebook*: "Дякую" (благодарю – ред.) президенту Зеленскому за то, что мы можем дальше воевать! Избавил Господь, отвел от мира! Как отреагирует на это армия, 3 года не видавшая ротаций и отпусков? Как отреагирует население? Зеленский понимает, что его снесут изнутри?" - написал Дубинский. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250111/konflikt-1993261551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, facebook