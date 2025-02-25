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В Раде заявили, что Зеленского снесут изнутри - РИА Новости, 25.02.2025
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12:56 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/rada-2001482940.html
В Раде заявили, что Зеленского снесут изнутри
В Раде заявили, что Зеленского снесут изнутри - РИА Новости, 25.02.2025
В Раде заявили, что Зеленского снесут изнутри
Жители Украины не простят Владимиру Зеленскому срыв мирного урегулирования конфликта с РФ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:56:00+03:00
2025-02-25T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Жители Украины не простят Владимиру Зеленскому срыв мирного урегулирования конфликта с РФ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. "Предположим, завтра (президент США Дональд – ред.) Трамп выходит и говори: "Все… дальше сами". И все восторженно постят в Facebook*: "Дякую" (благодарю – ред.) президенту Зеленскому за то, что мы можем дальше воевать! Избавил Господь, отвел от мира! Как отреагирует на это армия, 3 года не видавшая ротаций и отпусков? Как отреагирует население? Зеленский понимает, что его снесут изнутри?" - написал Дубинский. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, facebook
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Facebook
В Раде заявили, что Зеленского снесут изнутри

Депутат Рады Дубинский: Зеленскому не простят срыв мирного урегулирования

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Жители Украины не простят Владимиру Зеленскому срыв мирного урегулирования конфликта с РФ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Предположим, завтра (президент США Дональд – ред.) Трамп выходит и говори: "Все… дальше сами". И все восторженно постят в Facebook*: "Дякую" (благодарю – ред.) президенту Зеленскому за то, что мы можем дальше воевать! Избавил Господь, отвел от мира! Как отреагирует на это армия, 3 года не видавшая ротаций и отпусков? Как отреагирует население? Зеленский понимает, что его снесут изнутри?" - написал Дубинский.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныFacebook
 
 
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