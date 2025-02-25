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Шойгу: президент Индонезии принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 25.02.2025
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14:02 25.02.2025 (обновлено: 14:03 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/prezident-2001498571.html
Шойгу: президент Индонезии принял приглашение Путина посетить Россию
Шойгу: президент Индонезии принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 25.02.2025
Шойгу: президент Индонезии принял приглашение Путина посетить Россию
Президент Индонезии Прабово Субианто с удовольствием принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, сообщил журналистам секретарь Совета... РИА Новости, 25.02.2025
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прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто с удовольствием принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Во вторник президент Индонезии принял у себя секретаря Совбеза РФ, посетившего Джакарту с рабочим визитом. "Я передал послание нашего президента, там упоминается и приглашение к нам в страну, оно принято с удовольствием, и думаю, что это будет иметь своё продолжение", - сказал Шойгу. Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш сообщил РИА Новости, что визит Субианто в Россию ожидается в 2025 году, точная дата пока не определена.
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россия, прабово субианто, сергей шойгу, владимир путин, в мире
Россия, Прабово Субианто, Сергей Шойгу, Владимир Путин, В мире
Шойгу: президент Индонезии принял приглашение Путина посетить Россию

Шойгу: Прабово Субианто принял приглашение Путина посетить Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто с удовольствием принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Во вторник президент Индонезии принял у себя секретаря Совбеза РФ, посетившего Джакарту с рабочим визитом.
"Я передал послание нашего президента, там упоминается и приглашение к нам в страну, оно принято с удовольствием, и думаю, что это будет иметь своё продолжение", - сказал Шойгу.
Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш сообщил РИА Новости, что визит Субианто в Россию ожидается в 2025 году, точная дата пока не определена.
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