https://ria.ru/20250225/prezident-2001498571.html

Шойгу: президент Индонезии принял приглашение Путина посетить Россию

Шойгу: президент Индонезии принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 25.02.2025

Шойгу: президент Индонезии принял приглашение Путина посетить Россию

Президент Индонезии Прабово Субианто с удовольствием принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, сообщил журналистам секретарь Совета... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:02:00+03:00

2025-02-25T14:02:00+03:00

2025-02-25T14:03:00+03:00

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прабово субианто

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ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто с удовольствием принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Во вторник президент Индонезии принял у себя секретаря Совбеза РФ, посетившего Джакарту с рабочим визитом. "Я передал послание нашего президента, там упоминается и приглашение к нам в страну, оно принято с удовольствием, и думаю, что это будет иметь своё продолжение", - сказал Шойгу. Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш сообщил РИА Новости, что визит Субианто в Россию ожидается в 2025 году, точная дата пока не определена.

https://ria.ru/20250216/indonezija-1999651941.html

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россия, прабово субианто, сергей шойгу, владимир путин, в мире