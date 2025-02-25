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Квадроциклы и беспилотники доставили из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 25.02.2025
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Надежные люди
 
11:19 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/pomosch-2001442345.html
Квадроциклы и беспилотники доставили из Магадана в зону СВО
Квадроциклы и беспилотники доставили из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 25.02.2025
Квадроциклы и беспилотники доставили из Магадана в зону СВО
Волонтеры доставили беспилотники, квадроциклы и другую технику из Магаданской области в зону СВО, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:19:00+03:00
2025-02-25T11:19:00+03:00
надежные люди
магадан
магаданская область
сергей носов
сво
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МАГАДАН, 25 фев - РИА Новости. Волонтеры доставили беспилотники, квадроциклы и другую технику из Магаданской области в зону СВО, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Квадроциклы, мотоцикл, беспилотники, средства РЭБ, генераторы, дополнительное снаряжение и оборудование, медикаменты, маскировочные сети, подарки к 23 февраля и, конечно, адресные посылки из дома — всё это доставляют волонтёры нашим бойцам", - написал Носов. Он добавил, что волонтеры и различные общественные организации Магаданской области плетут маскировочные сети, изготавливают гигиенические средства, носилки, шьют балаклавы, готовят угощения для участников СВО.
https://ria.ru/20250224/svo-2001318492.html
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магадан, магаданская область, сергей носов, сво
Надежные люди, Магадан, Магаданская область, Сергей Носов, СВО
Квадроциклы и беспилотники доставили из Магадана в зону СВО

Губернатор Носов: квадроциклы и беспилотники доставили из Магадана в зону СВО

© Фото : Сергей Носов Live/TelegramКвадроциклы и беспилотники доставили из Магадана в зону СВО
Квадроциклы и беспилотники доставили из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Сергей Носов Live/Telegram
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МАГАДАН, 25 фев - РИА Новости. Волонтеры доставили беспилотники, квадроциклы и другую технику из Магаданской области в зону СВО, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
"Квадроциклы, мотоцикл, беспилотники, средства РЭБ, генераторы, дополнительное снаряжение и оборудование, медикаменты, маскировочные сети, подарки к 23 февраля и, конечно, адресные посылки из дома — всё это доставляют волонтёры нашим бойцам", - написал Носов.
Он добавил, что волонтеры и различные общественные организации Магаданской области плетут маскировочные сети, изготавливают гигиенические средства, носилки, шьют балаклавы, готовят угощения для участников СВО.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Петербургские единороссы доставили гуманитарную помощь для бойцов СВО
Вчера, 16:39
 
Надежные людиМагаданМагаданская областьСергей НосовСВО
 
 
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