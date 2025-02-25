https://ria.ru/20250225/pomosch-2001442345.html

Квадроциклы и беспилотники доставили из Магадана в зону СВО

Квадроциклы и беспилотники доставили из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 25.02.2025

Квадроциклы и беспилотники доставили из Магадана в зону СВО

Волонтеры доставили беспилотники, квадроциклы и другую технику из Магаданской области в зону СВО, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:19:00+03:00

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МАГАДАН, 25 фев - РИА Новости. Волонтеры доставили беспилотники, квадроциклы и другую технику из Магаданской области в зону СВО, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Квадроциклы, мотоцикл, беспилотники, средства РЭБ, генераторы, дополнительное снаряжение и оборудование, медикаменты, маскировочные сети, подарки к 23 февраля и, конечно, адресные посылки из дома — всё это доставляют волонтёры нашим бойцам", - написал Носов. Он добавил, что волонтеры и различные общественные организации Магаданской области плетут маскировочные сети, изготавливают гигиенические средства, носилки, шьют балаклавы, готовят угощения для участников СВО.

https://ria.ru/20250224/svo-2001318492.html

магадан

магаданская область

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Артем Смирнов

магадан, магаданская область, сергей носов, сво