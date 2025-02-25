Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в замглавы Пентагона призвал избегать обвинений в адрес России - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 25.02.2025 (обновлено: 20:56 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/pentagon-2001583487.html
Кандидат в замглавы Пентагона призвал избегать обвинений в адрес России
Кандидат в замглавы Пентагона призвал избегать обвинений в адрес России - РИА Новости, 25.02.2025
Кандидат в замглавы Пентагона призвал избегать обвинений в адрес России
Кандидат на пост заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг на слушаниях в сенате по утверждению своей кандидатуры заявил, что следует избегать обвинений в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:25:00+03:00
2025-02-25T20:56:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Кандидат на пост заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг на слушаниях в сенате по утверждению своей кандидатуры заявил, что следует избегать обвинений в адрес России в контексте украинского кризиса, чтобы обеспечить успех переговоров. "Не думаю, что кто-либо, не обладающий всей полнотой информации, не вовлеченный в переговоры, должен делать публичные заявления, которые могут подорвать намерения президента и министра обороны", — сказал политик, отвечая на вопрос о том, считает ли он Москву виновной в украинском конфликте.Файнберг добавил, что не хотел бы высказываться не по делу или выступать с публичными заявлениями, которые могут навредить усилиям президента Дональда Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета. Сам Трамп ранее заявил, что украинский конфликт можно было легко предотвратить, но Владимир Зеленский и бывший глава Белого дома Джо Байден говорили неправильные вещи. Трамп подчеркнул, что, несмотря на критику, не отказывается от слов о том, что случившееся "не вина России".Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001558598.html
https://ria.ru/20250225/makron-2001576177.html
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001570378.html
россия
украина
сша
саудовская аравия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, пит хегсет, министерство обороны сша, нато, владимир зеленский, саудовская аравия, москва
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Зеленский, Саудовская Аравия, Москва
Кандидат в замглавы Пентагона призвал избегать обвинений в адрес России

Кандидат в замглавы Пентагона Файнберг призвал избегать обвинений в адрес России

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Кандидат на пост заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг на слушаниях в сенате по утверждению своей кандидатуры заявил, что следует избегать обвинений в адрес России в контексте украинского кризиса, чтобы обеспечить успех переговоров.
"Не думаю, что кто-либо, не обладающий всей полнотой информации, не вовлеченный в переговоры, должен делать публичные заявления, которые могут подорвать намерения президента и министра обороны", — сказал политик, отвечая на вопрос о том, считает ли он Москву виновной в украинском конфликте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
На Украине раскрыли, когда США избавятся от Зеленского
Вчера, 18:03
Файнберг добавил, что не хотел бы высказываться не по делу или выступать с публичными заявлениями, которые могут навредить усилиям президента Дональда Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета.
Сам Трамп ранее заявил, что украинский конфликт можно было легко предотвратить, но Владимир Зеленский и бывший глава Белого дома Джо Байден говорили неправильные вещи. Трамп подчеркнул, что, несмотря на критику, не отказывается от слов о том, что случившееся "не вина России".
Президент Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
FT раскрыла, чего Макрон не смог добиться от Трампа по Украине
Вчера, 19:35

Возобновление диалога

Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Второй срок Трампа стал "минным полем" для Украины, пишет ABC
Вчера, 18:54
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинПит ХегсетМинистерство обороны СШАНАТОВладимир ЗеленскийСаудовская АравияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала