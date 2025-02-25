Кандидат в замглавы Пентагона призвал избегать обвинений в адрес России
Кандидат в замглавы Пентагона Файнберг призвал избегать обвинений в адрес России
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Кандидат на пост заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг на слушаниях в сенате по утверждению своей кандидатуры заявил, что следует избегать обвинений в адрес России в контексте украинского кризиса, чтобы обеспечить успех переговоров.
"Не думаю, что кто-либо, не обладающий всей полнотой информации, не вовлеченный в переговоры, должен делать публичные заявления, которые могут подорвать намерения президента и министра обороны", — сказал политик, отвечая на вопрос о том, считает ли он Москву виновной в украинском конфликте.
Файнберг добавил, что не хотел бы высказываться не по делу или выступать с публичными заявлениями, которые могут навредить усилиям президента Дональда Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета.
Сам Трамп ранее заявил, что украинский конфликт можно было легко предотвратить, но Владимир Зеленский и бывший глава Белого дома Джо Байден говорили неправильные вещи. Трамп подчеркнул, что, несмотря на критику, не отказывается от слов о том, что случившееся "не вина России".
Возобновление диалога
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.