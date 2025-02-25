Яковенко рассказал о самой правильной истории на континенте
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко выступает на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России преподают самую правильную мировую историю на континенте, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
По словам Яковенко, современная политика стран Западной Европы и искажение истории довели их до кризисного состояния.
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"Европа, прежде всего Западная Европа, на сегодняшний день находится на перепутье, в очень глубоком кризисе. Произошло это, конечно, из-за того, что в последние годы политическое руководство этих стран совершило большое количество ошибок", — отметил он, подчеркнув важность сохранения исторической памяти.
Яковенко также призвал читать историческую литературу и знакомиться с архивными документами, чтобы не забывать уроки прошлого.
"Самое главное на сегодняшний день в работе дипломата — это хорошо знать историю. Читать надо ту историю, которую вам преподают здесь, потому что сегодня это самая правильная история на континенте", — подчеркнул Яковенко.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко и первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев (справа налево) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко и первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев (справа налево) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтуденты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтуденты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко и первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев (справа налево) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
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Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
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Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
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Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление" открыта в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе", который реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.