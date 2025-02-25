https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-2001494116.html

Яковенко рассказал о самой правильной истории на континенте

Яковенко рассказал о самой правильной истории на континенте - РИА Новости, 25.02.2025

Яковенко рассказал о самой правильной истории на континенте

В России преподают самую правильную мировую историю на континенте, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:43:00+03:00

2025-02-25T13:43:00+03:00

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общество

социальный навигатор

президентский фонд культурных инициатив

александр яковенко

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западная европа

москва

освобождение. путь к победе

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России преподают самую правильную мировую историю на континенте, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.По словам Яковенко, современная политика стран Западной Европы и искажение истории довели их до кризисного состояния."Европа, прежде всего Западная Европа, на сегодняшний день находится на перепутье, в очень глубоком кризисе. Произошло это, конечно, из-за того, что в последние годы политическое руководство этих стран совершило большое количество ошибок", — отметил он, подчеркнув важность сохранения исторической памяти.Яковенко также призвал читать историческую литературу и знакомиться с архивными документами, чтобы не забывать уроки прошлого."Самое главное на сегодняшний день в работе дипломата — это хорошо знать историю. Читать надо ту историю, которую вам преподают здесь, потому что сегодня это самая правильная история на континенте", — подчеркнул Яковенко.Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление" открыта в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе", который реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.

https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-2001483583.html

россия

западная европа

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общество, социальный навигатор, президентский фонд культурных инициатив, александр яковенко, россия, западная европа, москва, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне