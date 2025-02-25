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Яковенко рассказал о самой правильной истории на континенте - РИА Новости, 25.02.2025
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13:43 25.02.2025 (обновлено: 14:30 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-2001494116.html
Яковенко рассказал о самой правильной истории на континенте
Яковенко рассказал о самой правильной истории на континенте - РИА Новости, 25.02.2025
Яковенко рассказал о самой правильной истории на континенте
В России преподают самую правильную мировую историю на континенте, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:43:00+03:00
2025-02-25T14:30:00+03:00
общество
социальный навигатор
президентский фонд культурных инициатив
александр яковенко
россия
западная европа
москва
освобождение. путь к победе
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России преподают самую правильную мировую историю на континенте, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.По словам Яковенко, современная политика стран Западной Европы и искажение истории довели их до кризисного состояния."Европа, прежде всего Западная Европа, на сегодняшний день находится на перепутье, в очень глубоком кризисе. Произошло это, конечно, из-за того, что в последние годы политическое руководство этих стран совершило большое количество ошибок", — отметил он, подчеркнув важность сохранения исторической памяти.Яковенко также призвал читать историческую литературу и знакомиться с архивными документами, чтобы не забывать уроки прошлого."Самое главное на сегодняшний день в работе дипломата — это хорошо знать историю. Читать надо ту историю, которую вам преподают здесь, потому что сегодня это самая правильная история на континенте", — подчеркнул Яковенко.Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление" открыта в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе", который реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.
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общество, социальный навигатор, президентский фонд культурных инициатив, александр яковенко, россия, западная европа, москва, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Социальный навигатор, Президентский фонд культурных инициатив, Александр Яковенко, Россия, Западная Европа, Москва, Освобождение. Путь к Победе, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Яковенко рассказал о самой правильной истории на континенте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко выступает на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве
Заместитель генерального директора Международной медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко выступает на открытии фотовыставки Восстановление Европы в Президентской академии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России преподают самую правильную мировую историю на континенте, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
По словам Яковенко, современная политика стран Западной Европы и искажение истории довели их до кризисного состояния.
«
"Европа, прежде всего Западная Европа, на сегодняшний день находится на перепутье, в очень глубоком кризисе. Произошло это, конечно, из-за того, что в последние годы политическое руководство этих стран совершило большое количество ошибок", — отметил он, подчеркнув важность сохранения исторической памяти.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров выступает на открытии фотовыставки Восстановление Европы в Президентской академии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Президентской академии открылась выставка о восстановлении Европы
13:40
Яковенко также призвал читать историческую литературу и знакомиться с архивными документами, чтобы не забывать уроки прошлого.
"Самое главное на сегодняшний день в работе дипломата — это хорошо знать историю. Читать надо ту историю, которую вам преподают здесь, потому что сегодня это самая правильная история на континенте", — подчеркнул Яковенко.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко и первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев (справа налево) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, заместитель генерального директора Международной медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко и первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев на открытии фотовыставки Восстановление Европы в Президентской академии в Москве
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко и первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев (справа налево) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 3
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтуденты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки Восстановление Европы в Президентской академии в Москве
Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 3
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтуденты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки Восстановление Европы в Президентской академии в Москве
Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко и первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев (справа налево) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 3
Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 3
Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на открытии фотовыставки "Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 3
Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление" открыта в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе", который реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.
 
ОбществоСоциальный навигаторПрезидентский фонд культурных инициативАлександр ЯковенкоРоссияЗападная ЕвропаМоскваОсвобождение. Путь к ПобедеВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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