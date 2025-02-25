https://ria.ru/20250225/nakhodka-2000788214.html

"Такого еще не встречали". Чем находка на Кавказе поразила ученых

"Такого еще не встречали". Чем находка на Кавказе поразила ученых - РИА Новости, 25.02.2025

"Такого еще не встречали". Чем находка на Кавказе поразила ученых

Уже более двух столетий исследователи не могут разгадать загадку Этокского идола. Кто и зачем воздвиг памятник? Что означают надписи на нем? На каком они языке? РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Уже более двух столетий исследователи не могут разгадать загадку Этокского идола. Кто и зачем воздвиг памятник? Что означают надписи на нем? На каком они языке? Версий множество. И одна противоречит другой."Серый — не характерно"По старинной петляющей дороге на Нальчик, всего в паре десятков километров от Пятигорска, есть небольшое село Этока. С виду ничего примечательного — небольшая церквушка, деревенские домики.Но именно здесь, в тихой глуши, 250 лет назад произошло открытие, на долгие годы поставившее археологов в тупик.В 1773 году молодой естествоиспытатель Иоганн Гюльденштедт отправился сюда с научной экспедицией от Императорской академии наук. Немец на русской службе, он с большим энтузиазмом собирал сведения о быте и нравах осетин, ингушей, чеченцев.Проезжая по современному тракту Пятигорск — Нальчик, он остановился в окрестностях Этоки. Именно здесь, на берегу одноименной реки, внимание исследователя привлек необычный монумент.Никто из местных не знал, откуда он, как сюда попал и что означает. Сельчане называли его "Дука Бек". Первая часть — возможно, имя собственное. А вторая — тюркское слово, в переводе означающее "князь".Гюльденштедт зарисовал диковинку в дневнике, сделал небольшое описание. Под иллюстрацией лишь по-немецки лаконично оставил комментарий: "Серый — не характерно". Дело в том, что среди здешних пород камни такого цвета не встречались.А по прибытии в Санкт-Петербург включил "объект неясного происхождения" в новый труд "Путешествие по России и горам Кавказа".Уже через год по его стопам отправились другие исследователи. Хотелось собственными глазами посмотреть, что же такого необычного увидел немец.Восстановлению не подлежитОдно из наиболее детальных описаний идола оставил в записках Николай Румянцев. В 1820-х он в качестве российского канцлера совершал рабочую поездку по Кавказу."Монумент состоит из одного гранитного камня вышиною в восемь футов и восемь дюймов. Очень грубо изображает человеческую фигуру с руками до самого пояса, а ниже пояса видна надпись. Она тем более интересна, что начертана на неизвестном языке буквами, составленными частью из греческих, а частью из славянских", — писал Румянцев.Ниже текста — странные фигуры, "грубоватые и неказистые". На одном рисунке — двое скачущих рыцарей, вооруженных копьями. У самого же идола, отмечал канцлер, лицо не похоже ни на монгольское — "ибо нос длинен", ни на черкесское — "будучи слишком круглым".А интереснее всего — и это уже тогда поставило фольклористов в тупик — изображение маленького креста на задней части воротника статуи.Из всего текста отчетливо удалось разобрать лишь слова "Георгий" и "Иисус Христос побеждает". В 1886-м русский филолог и эпиграфист Василий Латышев предположил: послание составлено на древнем кабардинском наречии, записанном буквами греческого алфавита.И практически сразу предложил интерпретацию: "Успокоился раб божий Георгий Грек… 12 марта". Критики тут же возразили: как быть с остальной частью? Но она, по мнению Латышева, не "поддавалась восстановлению".Печальная легендаПриблизительно в те же годы знаменитый просветитель адыгов Шора Ногмов поделился собственными соображениями насчет происхождения Этокского идола. На нем, дескать, изложена знаменитая легенда кавказских народов.Древнее предание гласит: в IV веке жил богатый князь Дауко, у которого было восемь сыновей и дочь. Старший, Бексан, был знаменитый воин. И пал в бою от руки "готфского царя". Тот затем погубил и остальных братьев. Безутешная сестра перенесла их тела в Кабарду и похоронила с честью на берегу реки Этоко.А на том месте воздвигла памятник из серого камня. Народ называет его "Дауко Бек", то есть "Дауов сын Бексан".С записями Иоганна Гюльденштедта все, казалось бы, согласуется. Выходит, что идол действительно настолько древний.В первой половине XX века некоторые советские фольклористы и лингвисты пытались обосновать через письмена на Этокской статуе глубокую историческую традицию кабардинцев.Их культурное развитие, отмечали ученые, началось гораздо раньше, чем у народов-соседей. Что, в частности, привело к тесным контактам с Византией и возникновению собственной письменной традиции.Один из апологетов этой теории, лингвист Георгий Турчанинов, даже сумел, как он сам считал, полностью восстановить надпись на идоле. "Восемь сыновей — сын Пак — погибли в сражении с утами — плеяде сыновей восьми храбрейшим посвящен памятник".Ответ — впередиОднако в последующие годы не удалось найти хоть сколько-нибудь похожих на Этокский идол письменных памятников. А значит, и проверить гипотезу нельзя.Кроме того, выяснилось, что предложенный Турчаниновым вариант оказался лингвистической "подгонкой". В этом он сам признался на склоне лет.Позднее назначение идола пытались определить специалисты института археологии РАН. В вопросе датировки косвенно помогло то самое изображение "рыцарей". Ученые пришли к выводу, что в руках у них вовсе не копья, а ружья. Учитывая тот факт, что огнестрельное оружие попало на Кавказ не ранее XV века, приблизительно установили нижнюю границу создания идола.Кое-что поведали и надписи на славянском. Они выполнены с допетровской орфографией, следовательно, нанесены не позднее конца XVII столетия. Правда, идентифицировать удалось далеко не все литеры. Не исключено, что часть из них гораздо старше.А главное, по сей день археологи не смогли найти точное место, где Иоганн Гюльденштедт обнаружил монумент. Путешественник о том умолчал. Значит, тайна кавказской легенды о сыновьях Дауко ждет своего первооткрывателя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

кавказ, нальчик, пятигорск, аналитика - религия и мировоззрение