https://ria.ru/20250225/muzaev-2001495425.html

Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ - РИА Новости, 25.02.2025

Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ возможна в том случае, если экзаменация перестанет совершенствоваться. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:50:00+03:00

2025-02-25T13:50:00+03:00

2025-02-25T13:58:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948194795_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_a3765f6a6833f476926f852510e1e1d0.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ возможна в том случае, если экзаменация перестанет совершенствоваться."Я ответственно вам заявляю: когда ЕГЭ перестанет совершенствоваться, вот тогда его, наверное, отменят. ЕГЭ совершенствуется все время", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен в 2025 году.Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20250217/izmeneniya-1784325006.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, социальный навигатор, сн_образование