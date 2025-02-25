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Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ - РИА Новости, 25.02.2025
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13:50 25.02.2025 (обновлено: 13:58 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/muzaev-2001495425.html
Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ
Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ - РИА Новости, 25.02.2025
Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ возможна в том случае, если экзаменация перестанет совершенствоваться. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:50:00+03:00
2025-02-25T13:58:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ возможна в том случае, если экзаменация перестанет совершенствоваться."Я ответственно вам заявляю: когда ЕГЭ перестанет совершенствоваться, вот тогда его, наверное, отменят. ЕГЭ совершенствуется все время", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен в 2025 году.Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ

Музаев: ЕГЭ отменят, только если исчерпаются возможности его совершенствования

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкШкольник перед началом единого государственного экзамена
Школьник перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Школьник перед началом единого государственного экзамена . Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ возможна в том случае, если экзаменация перестанет совершенствоваться.
"Я ответственно вам заявляю: когда ЕГЭ перестанет совершенствоваться, вот тогда его, наверное, отменят. ЕГЭ совершенствуется все время", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен в 2025 году.
Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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