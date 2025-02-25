Мурашко призвал вводить отработку для медиков после обучения
Мурашко призвал вводить отработку для медиков для решения проблемы кадров
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты отрабатывают на манекене реанимационные действия
Студенты отрабатывают на манекене реанимационные действия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мер соцподдержки медиков и роста объемов подготовки недостаточно, для решения проблемы кадров надо вводить отработку после завершения обучения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"На наш взгляд, сегодня меры поддержки, меры по увеличению объемов подготовки недостаточны... Нам нужно четко сейчас иметь меры по закреплению выпускников, ...по отработке по завершению образования для медицинских работников врачебного и среднего звена",- сказал Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме.
Он отметил, что дефицит врачей сегодня в России составляет 23 297 человек, по среднему медицинскому персоналу - 63 тысячи. При этом 19% врачей и около 13% среднего медперсонала - это лица старше 60 лет, уточнил министр.
В то же время огромный прирост отмечается по медикам в возрасте до 35 лет, это позитивная тенденция, подчеркнул Мурашко.
Ранее сообщалось, что Минздрав разработал проект, которым предлагается введение обязательного трудоустройства выпускников медицинских специальностей средних профессиональных образовательных учреждений и вузов в медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, после завершения обучения за счет бюджетных средств сроком на три года, в случае отказа предполагается штраф.
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