https://ria.ru/20250225/murashko-2001421490.html

Мурашко призвал вводить отработку для медиков после обучения

Мурашко призвал вводить отработку для медиков после обучения - РИА Новости, 25.02.2025

Мурашко призвал вводить отработку для медиков после обучения

Мер соцподдержки медиков и роста объемов подготовки недостаточно, для решения проблемы кадров надо вводить отработку после завершения обучения, заявил министр... РИА Новости, 25.02.2025

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общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мер соцподдержки медиков и роста объемов подготовки недостаточно, для решения проблемы кадров надо вводить отработку после завершения обучения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."На наш взгляд, сегодня меры поддержки, меры по увеличению объемов подготовки недостаточны... Нам нужно четко сейчас иметь меры по закреплению выпускников, ...по отработке по завершению образования для медицинских работников врачебного и среднего звена",- сказал Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме.Он отметил, что дефицит врачей сегодня в России составляет 23 297 человек, по среднему медицинскому персоналу - 63 тысячи. При этом 19% врачей и около 13% среднего медперсонала - это лица старше 60 лет, уточнил министр.В то же время огромный прирост отмечается по медикам в возрасте до 35 лет, это позитивная тенденция, подчеркнул Мурашко.Ранее сообщалось, что Минздрав разработал проект, которым предлагается введение обязательного трудоустройства выпускников медицинских специальностей средних профессиональных образовательных учреждений и вузов в медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, после завершения обучения за счет бюджетных средств сроком на три года, в случае отказа предполагается штраф.

https://ria.ru/20250220/meditsina-2000570859.html

https://ria.ru/20250121/dispanserizatsija-1994760549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мурашко, россия