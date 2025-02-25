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Систему МЭШ будут использовать для проведения ОГЭ в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2025
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08:01 25.02.2025 (обновлено: 10:45 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/mesh-2001404324.html
Систему МЭШ будут использовать для проведения ОГЭ в 2025 году
Систему МЭШ будут использовать для проведения ОГЭ в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2025
Систему МЭШ будут использовать для проведения ОГЭ в 2025 году
Операционную систему МЭШ будут использовать для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и тренировочных ОГЭ в компьютерной и письменной формах в... РИА Новости, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Операционную систему МЭШ будут использовать для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и тренировочных ОГЭ в компьютерной и письменной формах в Москве в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Операционную систему "Московской электронной школы" (ОС МЭШ) включили в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. С этого года ее будут применять для организации государственной итоговой аттестации школьников, включая проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) и тренировочных ОГЭ в компьютерной и письменной формах, подготовку и печать необходимых материалов, а также перевод бланков участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов", - говорится в сообщении. Отмечается, что такой подход обеспечит стабильность, прозрачность и удобство проверочных процессов для выпускников и учителей.
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общество, москва, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Систему МЭШ будут использовать для проведения ОГЭ в 2025 году

Операционную систему МЭШ будут использовать для проведения ОГЭ в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСдача экзамена
Сдача экзамена - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Операционную систему МЭШ будут использовать для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и тренировочных ОГЭ в компьютерной и письменной формах в Москве в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Операционную систему "Московской электронной школы" (ОС МЭШ) включили в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. С этого года ее будут применять для организации государственной итоговой аттестации школьников, включая проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) и тренировочных ОГЭ в компьютерной и письменной формах, подготовку и печать необходимых материалов, а также перевод бланков участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой подход обеспечит стабильность, прозрачность и удобство проверочных процессов для выпускников и учителей.
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