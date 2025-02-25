https://ria.ru/20250225/marochko-2001401266.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР - РИА Новости, 25.02.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

Российские войска продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T07:17:00+03:00

2025-02-25T07:17:00+03:00

2025-02-25T07:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

макеевка

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 25 фев – РИА Новости. Российские войска продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За несколько суток нашим войскам удалось отбить у ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) часть лесополосы юго-западнее Кармазиновки, подравнять позиции в районе Нововодяного и продвинуться северо-восточнее Петровского", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что на участке протяженностью более 3 километров северо-западнее Макеевки в ЛНР российские войска заняли новые рубежи и улучшили тактическое положение.

https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000450928.html

луганская народная республика

украина

макеевка

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луганская народная республика, украина, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы рф