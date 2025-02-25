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Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР - РИА Новости, 25.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/marochko-2001401266.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР - РИА Новости, 25.02.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР
Российские войска продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:17:00+03:00
2025-02-25T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
макеевка
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 25 фев – РИА Новости. Российские войска продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За несколько суток нашим войскам удалось отбить у ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) часть лесополосы юго-западнее Кармазиновки, подравнять позиции в районе Нововодяного и продвинуться северо-восточнее Петровского", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что на участке протяженностью более 3 километров северо-западнее Макеевки в ЛНР российские войска заняли новые рубежи и улучшили тактическое положение.
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луганская народная республика
украина
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луганская народная республика, украина, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Макеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

Марочко: ВС России продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 фев – РИА Новости. Российские войска продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За несколько суток нашим войскам удалось отбить у ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) часть лесополосы юго-западнее Кармазиновки, подравнять позиции в районе Нововодяного и продвинуться северо-восточнее Петровского", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он добавил, что на участке протяженностью более 3 километров северо-западнее Макеевки в ЛНР российские войска заняли новые рубежи и улучшили тактическое положение.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМакеевкаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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