https://ria.ru/20250225/malysheva-2001545029.html

Малышева заявила о важности консолидации общества и власти в России

Малышева заявила о важности консолидации общества и власти в России - РИА Новости, 25.02.2025

Малышева заявила о важности консолидации общества и власти в России

Консолидация усилий общества и власти позволяет реализовывать проекты, направленные на сохранение исторической памяти России, это та идеологическая надстройка,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:59:00+03:00

2025-02-25T16:59:00+03:00

2025-02-25T16:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Консолидация усилий общества и власти позволяет реализовывать проекты, направленные на сохранение исторической памяти России, это та идеологическая надстройка, которая формирует национальное сознание, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. "Сегодня историческая память - это приоритетное направление государственной политики. Это положение является неотъемлемой составляющей большинства стратегических документов. В настоящее время много делается и органами власти, и общественными институтами по сохранению исторической памяти. Но представляется, что сегодня как никогда нам необходима именно синергия и консолидация. Консолидация как на смысловом уровне, так и на уровне ресурсов", - сказала Малышева в ходе "круглого стола", посвященного деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма. Эксперт отметила, что историческая память - это больше, чем историческое просвещение, она не ограничивается изучением истории. "Это та самая идеологическая надстройка, которую мы должны иметь ввиду и которая формирует национальное сознание. И в нашей стране, как мы знаем, есть очень удачный опыт. Формирование концепта исторической памяти через консолидацию и ресурсов, и смыслов на примере проекта "Без срока давности", - сказала руководитель Национального центра. Она подчеркнула, что проект "Без срока давности" нацелен на сохранение правды о преступлениях нацистов. "Если мы с вами немножко поглубже посмотрим на его природу и миссию, то у нас очевидно следующее. Во-первых, формирование неприятия нацизма на национальном уровне. Это именно тот самый приоритет исторической памяти. Второе, это необходимость защиты и сохранения памяти о той роли Красной армии, которую она сыграла в освобождении мира от нацизма", - уточнила Малышева. Она пояснила, что "именно это поддается тем нападкам, о которых мы сегодня говорим как о фальсификации". По словам эксперта, проект "Без срока давности" - это не имеющий прецедента в нашей стране опыт межведомственной коммуникации в формате именно нарративных практик. Этот проект объединил и государственные, и общественные институты. И такое объединение позволило поднять колоссальный объем архивных документов. "Причем каждый из этих документов это уже обличительный приговор нацистам и их пособникам. Это позволило написать научные работы и сформировать уже даже научную школу", - заявила глава центра. "Это позволило создать музейные экспозиции, которые сегодня есть в региональных музеях, это позволило уже создать тот мемориальный комплекс, который год назад открывали президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко и в Гатчине, отметила Малышева. "То есть такое публичное уже формирование публичного пространства, которое однозначно формирует вот эти нарративные, смысловые линии в представлении нашего общества", - указала она. Малышева также сообщила, что Минпросвещения проводит колоссальную работу со школьниками и педагогами, а министерство культуры организовывает музейные экспозиции, выставки, просветительские мероприятия, способствует выпуску документальных и художественных фильмов. "Росархив занимается публикацией документов, созданием баз данных", - привела пример Малышева. "Мы говорим о генеральной прокуратуре с исковыми заявлениями, которые позволили установить факты самого геноцида. Судебные органы. И можно перечислять всю эту палитру, а говоря об общественных институциях, поисковое движение России, которое непосредственно ведёт установление мест захоронений", - подчеркнула эксперт. В январе 2024 года Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыли в Гатчинском районе Ленинградской области новый мемориальный комплекс - мирным жителям СССР, павшим жертвам нацистского геноцида. Мемориал высотой 47 метров представляет собой стелу, на ее вершине - фигура матери с детьми. Частью мемориального комплекса стали 150 барельефов, созданных на основе историй конкретных людей-жертв гитлеровского геноцида и фотографий, предоставленных разными регионами России.

https://ria.ru/20250204/putin-1997200433.html

https://ria.ru/20241031/osvobozhdenie-1980977857.html

https://ria.ru/20250115/rossija-1993819255.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, гатчина, елена малышева, владимир путин, александр лукашенко, федеральное архивное агентство (росархив), общество