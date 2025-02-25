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В ЛНР запретили съемку зданий госорганов - РИА Новости, 25.02.2025
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19:03 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/lnr-2001572262.html
В ЛНР запретили съемку зданий госорганов
В ЛНР запретили съемку зданий госорганов - РИА Новости, 25.02.2025
В ЛНР запретили съемку зданий госорганов
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, в котором в период военного положения запретил фото- и видеосъемку зданий государственных органов и публикацию этих... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:03:00+03:00
2025-02-25T19:03:00+03:00
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, в котором в период военного положения запретил фото- и видеосъемку зданий государственных органов и публикацию этих материалов в интернете, исключение - зарегистрированные СМИ и люди, которые согласовали съемку с властями. "Постановляю: запретить в период действия военного положения на территории Луганской Народной Республики: фото-, видеосъемку зданий и помещений органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы республики. Исходя из указа, запрещается размещение материалов фото- и видеосъемки в интернете, исключением являются СМИ, зарегистрированные в установленном законом порядке, а также люди, которые согласовали съемку с соответствующими органами власти.
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник
В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
В ЛНР запретили съемку зданий госорганов

Глава ЛНР Пасечник запретил снимать на камеру здания госорганов в военное время

© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республикиЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республики
Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, в котором в период военного положения запретил фото- и видеосъемку зданий государственных органов и публикацию этих материалов в интернете, исключение - зарегистрированные СМИ и люди, которые согласовали съемку с властями.
«
"Постановляю: запретить в период действия военного положения на территории Луганской Народной Республики: фото-, видеосъемку зданий и помещений органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы республики.
Исходя из указа, запрещается размещение материалов фото- и видеосъемки в интернете, исключением являются СМИ, зарегистрированные в установленном законом порядке, а также люди, которые согласовали съемку с соответствующими органами власти.
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