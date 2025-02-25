В ЛНР запретили съемку зданий госорганов
Глава ЛНР Пасечник запретил снимать на камеру здания госорганов в военное время
© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республикиЛеонид Пасечник
© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республики
Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, в котором в период военного положения запретил фото- и видеосъемку зданий государственных органов и публикацию этих материалов в интернете, исключение - зарегистрированные СМИ и люди, которые согласовали съемку с властями.
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"Постановляю: запретить в период действия военного положения на территории Луганской Народной Республики: фото-, видеосъемку зданий и помещений органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы республики.
Исходя из указа, запрещается размещение материалов фото- и видеосъемки в интернете, исключением являются СМИ, зарегистрированные в установленном законом порядке, а также люди, которые согласовали съемку с соответствующими органами власти.