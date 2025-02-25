https://ria.ru/20250225/lnr-2001572262.html

В ЛНР запретили съемку зданий госорганов

В ЛНР запретили съемку зданий госорганов - РИА Новости, 25.02.2025

В ЛНР запретили съемку зданий госорганов

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, в котором в период военного положения запретил фото- и видеосъемку зданий государственных органов и публикацию этих... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:03:00+03:00

2025-02-25T19:03:00+03:00

2025-02-25T19:03:00+03:00

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, в котором в период военного положения запретил фото- и видеосъемку зданий государственных органов и публикацию этих материалов в интернете, исключение - зарегистрированные СМИ и люди, которые согласовали съемку с властями. "Постановляю: запретить в период действия военного положения на территории Луганской Народной Республики: фото-, видеосъемку зданий и помещений органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы республики. Исходя из указа, запрещается размещение материалов фото- и видеосъемки в интернете, исключением являются СМИ, зарегистрированные в установленном законом порядке, а также люди, которые согласовали съемку с соответствующими органами власти.

https://ria.ru/20250218/fsb-2000044157.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник