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На кубанских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 25.02.2025
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14:42 25.02.2025 (обновлено: 14:45 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/kuban-2001506903.html
На кубанских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута
На кубанских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 25.02.2025
На кубанских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута
Повторные незначительные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на 11 участках побережья Краснодарского края, сообщили журналистам во вторник в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:42:00+03:00
2025-02-25T14:45:00+03:00
происшествия
краснодарский край
экология
керченский пролив
тамань
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на 11 участках побережья Краснодарского края, сообщили журналистам во вторник в оперштабе Кубани. "После шторма в ночь с 24 на 25 февраля незначительные выбросы фракций нефтепродуктов зафиксировали команды Калининского, Лабинского, Апшеронского, Новокубанского, Выселковского, Тимашевского, Красноармейского, Славянского, Белореченского, Успенского районов и муниципального округа Краснодар", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые выбросы нефтепродуктов команды городов и районов убирают в первую очередь, затем продолжают очистку основной территории закрепленных участков пляжей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250225/anapa-2001467590.html
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происшествия, краснодарский край, экология, керченский пролив, тамань
Происшествия, Краснодарский край, Экология, Керченский пролив, Тамань
На кубанских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута

На 11 участках побережья Кубани зафиксированы незначительные выбросы мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторные выбросы мазута после ЧП с танкерами
Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на 11 участках побережья Краснодарского края, сообщили журналистам во вторник в оперштабе Кубани.
"После шторма в ночь с 24 на 25 февраля незначительные выбросы фракций нефтепродуктов зафиксировали команды Калининского, Лабинского, Апшеронского, Новокубанского, Выселковского, Тимашевского, Красноармейского, Славянского, Белореченского, Успенского районов и муниципального округа Краснодар", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что новые выбросы нефтепродуктов команды городов и районов убирают в первую очередь, затем продолжают очистку основной территории закрепленных участков пляжей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияКраснодарский крайЭкологияКерченский проливТамань
 
 
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