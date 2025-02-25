https://ria.ru/20250225/kuban-2001506903.html

На кубанских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута

На кубанских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 25.02.2025

На кубанских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута

Повторные незначительные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на 11 участках побережья Краснодарского края, сообщили журналистам во вторник в... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:42:00+03:00

2025-02-25T14:42:00+03:00

2025-02-25T14:45:00+03:00

происшествия

краснодарский край

экология

керченский пролив

тамань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001507437_85:0:1105:573_1920x0_80_0_0_78923ebb478a19e13e43ec9381c3c3cb.jpg

КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на 11 участках побережья Краснодарского края, сообщили журналистам во вторник в оперштабе Кубани. "После шторма в ночь с 24 на 25 февраля незначительные выбросы фракций нефтепродуктов зафиксировали команды Калининского, Лабинского, Апшеронского, Новокубанского, Выселковского, Тимашевского, Красноармейского, Славянского, Белореченского, Успенского районов и муниципального округа Краснодар", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые выбросы нефтепродуктов команды городов и районов убирают в первую очередь, затем продолжают очистку основной территории закрепленных участков пляжей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250225/anapa-2001467590.html

https://ria.ru/20250223/anapa-2001126956.html

краснодарский край

керченский пролив

тамань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, экология, керченский пролив, тамань