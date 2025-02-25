https://ria.ru/20250225/krym-2001598465.html

В Крыму назвали антироссийские резолюции ООН штампами

В Крыму назвали антироссийские резолюции ООН штампами - РИА Новости, 25.02.2025

В Крыму назвали антироссийские резолюции ООН штампами

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что антироссийские резолюции Генассамблеи ООН по Украине превратились по своей сути в штампы, РИА Новости, 25.02.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что антироссийские резолюции Генассамблеи ООН по Украине превратились по своей сути в штампы, не отвечающие реальному положению дел. "Западные страны и их сателлиты, представленные в Генассамблеи ООН, штампуют из года в год резолюции, не отвечающие реальному положению дел. Но в этот раз США запустили процесс другой оценки событий, которые произошли на Украине в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, и в 2022 (году - ред.) - когда началась специальная военная операция", - сказал Цеков РИА Новости. При этом, по его словам, отказ США поддержать антироссийские резолюции является сигналом, что враждебной политике пора положить конец и пересмотреть российско-американские отношения в сторону улучшения. "Ряд агрессивных стран, среди которых страны Прибалтики, Польша, Чехия, веками ненавидящие Россию англичане, сели на голову Евросоюзу, не могут перестроиться и отказаться от враждебного по отношению к нашей стране курса. Уверен, что президент США Трамп заставит их изменить свои подходы и оценки", - добавил Цеков. Ранее совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Поправки РФ и западников к документу не были приняты. При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой". Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.

https://ria.ru/20250225/izrail-2001547650.html

https://ria.ru/20250225/kreml-2001474707.html

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