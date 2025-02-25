https://ria.ru/20250225/koreya-2001397741.html

СМИ: при крушении моста в Южной Корее погибло трое рабочих

СМИ: при крушении моста в Южной Корее погибло трое рабочих - РИА Новости, 25.02.2025

СМИ: при крушении моста в Южной Корее погибло трое рабочих

Трое рабочих погибли, еще пятеро пострадали при обрушении моста на строительстве скоростной автомагистрали в южнокорейском Чхонане, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T05:55:00+03:00

2025-02-25T05:55:00+03:00

2025-02-25T08:24:00+03:00

в мире

сеул

южная корея

сечжон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001405589_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b2fe6b1a49aa18177f4277a529c8380.jpg

СЕУЛ, 25 фев - РИА Новости. Трое рабочих погибли, еще пятеро пострадали при обрушении моста на строительстве скоростной автомагистрали в южнокорейском Чхонане, передает агентство Рёнхап. По данным агентства, авария произошла около 9.49 (3.49 мск) на участке скоростной автомагистрали Сеул - Седжон, когда рабочие с помощью крана перемещали между опорами стальную конструкцию, состоящую из нескольких железных балок, закрепленных на верхней части моста. Всего под мостом находились восемь рабочих, из них трое погибли, пятеро ранены. Национальное пожарное агентство издало приказ о мобилизации пожарных для поиска возможных пропавших без вести в результате аварии. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок отдал экстренные распоряжения о задействовании всех имеющихся ресурсов и персонала для проведения спасательной операции. Скоростная автомагистраль Сеул - Сечжон общей протяженностью 134 километра делится на два основных участка. Первый, расположенный в столичном регионе (Ансон - Кури, 72 километра), был открыт 1 января этого года, а полное завершение строительства участка Седжон - Ансон (62 километра) запланировано на конец 2026 года.

https://ria.ru/20250205/most-1997418424.html

https://ria.ru/20250222/peru-2001017803.html

сеул

южная корея

сечжон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обрушение моста во время строительства скоростной автомагистрали в Южной Корее Трое рабочих погибли, ещё пятеро пострадали при обрушении моста на строительстве скоростной автомагистрали в Южной Корее, передаёт Ренхап. Кадры обрушения распространяют корейские СМИ. 2025-02-25T05:55 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сеул, южная корея, сечжон