https://ria.ru/20250225/koreya-2001397741.html
СМИ: при крушении моста в Южной Корее погибло трое рабочих
СМИ: при крушении моста в Южной Корее погибло трое рабочих - РИА Новости, 25.02.2025
СМИ: при крушении моста в Южной Корее погибло трое рабочих
Трое рабочих погибли, еще пятеро пострадали при обрушении моста на строительстве скоростной автомагистрали в южнокорейском Чхонане, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:55:00+03:00
2025-02-25T05:55:00+03:00
2025-02-25T08:24:00+03:00
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СЕУЛ, 25 фев - РИА Новости. Трое рабочих погибли, еще пятеро пострадали при обрушении моста на строительстве скоростной автомагистрали в южнокорейском Чхонане, передает агентство Рёнхап. По данным агентства, авария произошла около 9.49 (3.49 мск) на участке скоростной автомагистрали Сеул - Седжон, когда рабочие с помощью крана перемещали между опорами стальную конструкцию, состоящую из нескольких железных балок, закрепленных на верхней части моста. Всего под мостом находились восемь рабочих, из них трое погибли, пятеро ранены. Национальное пожарное агентство издало приказ о мобилизации пожарных для поиска возможных пропавших без вести в результате аварии. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок отдал экстренные распоряжения о задействовании всех имеющихся ресурсов и персонала для проведения спасательной операции. Скоростная автомагистраль Сеул - Сечжон общей протяженностью 134 километра делится на два основных участка. Первый, расположенный в столичном регионе (Ансон - Кури, 72 километра), был открыт 1 января этого года, а полное завершение строительства участка Седжон - Ансон (62 километра) запланировано на конец 2026 года.
https://ria.ru/20250205/most-1997418424.html
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Обрушение моста во время строительства скоростной автомагистрали в Южной Корее
Трое рабочих погибли, ещё пятеро пострадали при обрушении моста на строительстве скоростной автомагистрали в Южной Корее, передаёт Ренхап. Кадры обрушения распространяют корейские СМИ.
2025-02-25T05:55
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в мире, сеул, южная корея, сечжон
В мире, Сеул, Южная Корея, Сечжон
СМИ: при крушении моста в Южной Корее погибло трое рабочих
Рёнхап: при крушении моста в Южной Корее погибло трое рабочих