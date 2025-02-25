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Исследование показало, кто чаще интересуется кредитными картами - РИА Новости, 25.02.2025
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05:38 25.02.2025 (обновлено: 05:39 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/karty-2001397283.html
Исследование показало, кто чаще интересуется кредитными картами
Исследование показало, кто чаще интересуется кредитными картами - РИА Новости, 25.02.2025
Исследование показало, кто чаще интересуется кредитными картами
Кредитные карты чаще интересовали банковских клиентов в возрасте от 20 до 39 лет - их доля составила 63%, говорится в исследовании финансового маркетплейса... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:38:00+03:00
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экономика
санкт-петербург
краснодарский край
москва
банки.ру
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кредитные карты чаще интересовали банковских клиентов в возрасте от 20 до 39 лет - их доля составила 63%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру" по итогам прошлого года, которое есть у РИА Новости. В рамках исследования аналитики изучили внутренние данные о заявках на оформление кредитных карт, оставленных в период с 1 января по 31 декабря 2024 года на "Банки.ру". "Кредитные карты чаще интересовали клиентов в возрасте от 20 до 39 лет — их доля — 63%", - сказано в материалах. В том числе 30% — это люди от 20 до 29 лет, а 33% — в возрасте 30-39 лет. Также указывается, что клиентов в возрасте 40-49 лет кредитные карты интересовали также довольно часто (19%). Пользователей, которым от 50 до 59 лет, было всего 9%, клиентов младше 20 лет — 5%, а реже всего кредитками интересовались люди старше 60 лет (4%). В региональном разрезе, по данным исследования, заявки на кредитные карты чаще оставляли жители Москвы (20,7%), Санкт-Петербурга (6,5%) и Краснодарского края (5,8%). Далее идут Московская (3,2%) и Новосибирская (3,1%) области. Аналитики также выяснили, что 75% пользователей планировали оформить кредитную карту, чтобы совершать с нее покупки, а больше половины клиентов (56%) также интересовались снятием наличных. Вместе с тем отмечается, что интерес к кредитным картам снизился к концу года — так, в декабре заявок на них было на 60% меньше, чем в январе. При этом самым высоким интерес к картам был в июле — на 46% больше заявок, чем в среднем по году.
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экономика, санкт-петербург, краснодарский край, москва, банки.ру
Экономика, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Банки.ру
Исследование показало, кто чаще интересуется кредитными картами

"Банки.ру": кредитные карты чаще интересуют клиентов в возрасте от 20 до 39 лет

CC BY-SA 2.0 / Sean MacEntee / Credit Cards and CashКредитные карты и деньги
Кредитные карты и деньги - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Sean MacEntee / Credit Cards and Cash
Кредитные карты и деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кредитные карты чаще интересовали банковских клиентов в возрасте от 20 до 39 лет - их доля составила 63%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру" по итогам прошлого года, которое есть у РИА Новости.
В рамках исследования аналитики изучили внутренние данные о заявках на оформление кредитных карт, оставленных в период с 1 января по 31 декабря 2024 года на "Банки.ру".
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"Кредитные карты чаще интересовали клиентов в возрасте от 20 до 39 лет — их доля — 63%", - сказано в материалах. В том числе 30% — это люди от 20 до 29 лет, а 33% — в возрасте 30-39 лет. Также указывается, что клиентов в возрасте 40-49 лет кредитные карты интересовали также довольно часто (19%). Пользователей, которым от 50 до 59 лет, было всего 9%, клиентов младше 20 лет — 5%, а реже всего кредитками интересовались люди старше 60 лет (4%).
В региональном разрезе, по данным исследования, заявки на кредитные карты чаще оставляли жители Москвы (20,7%), Санкт-Петербурга (6,5%) и Краснодарского края (5,8%). Далее идут Московская (3,2%) и Новосибирская (3,1%) области.
Аналитики также выяснили, что 75% пользователей планировали оформить кредитную карту, чтобы совершать с нее покупки, а больше половины клиентов (56%) также интересовались снятием наличных.
Вместе с тем отмечается, что интерес к кредитным картам снизился к концу года — так, в декабре заявок на них было на 60% меньше, чем в январе. При этом самым высоким интерес к картам был в июле — на 46% больше заявок, чем в среднем по году.
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