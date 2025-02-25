Замглавы Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева
Gagauznews: замглавы Гагаузии Петрова задержали в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Mihai CarausВице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров
© Sputnik / Mihai Caraus
Вице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Замглавы Гагаузии Виктор Петров задержан в аэропорту Кишинева, сообщил портал Gagauznews.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" 24 апреля 2024 года, оно рассматривается до сих пор, заседания проводятся по несколько раз в неделю. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. В понедельник пресс-служба кабмина автономии сообщила, что спикеру Народного собрания (парламента - ред.) Гагаузии Дмитрию Константинову не позволили выехать за пределы Молдавии для лечения, "без объяснений, без законных оснований". Ранее Константинов заявлял, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от него обеспечить отставку главы автономии Евгении Гуцул.
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"Зампред исполкома Гагаузии Виктор Петров задержан в кишиневском аэропорту, в зоне прилета, на пограничном контроле. Петров, по данным наших источников, прилетел в Молдову из Стамбула в 18.40 (19.40 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Gagauznews.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.