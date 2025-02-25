https://ria.ru/20250225/evropa-2001435569.html

"Европа нуждается". В ЕК предложили Украине дерзкий план

"Европа нуждается". В ЕК предложили Украине дерзкий план - РИА Новости, 25.02.2025

"Европа нуждается". В ЕК предложили Украине дерзкий план

Евросоюз предложил Украине свою сделку по минеральным ресурсам, сообщает AFP со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии по вопросам индустриальной стратегии... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:44:00+03:00

2025-02-25T10:44:00+03:00

2025-02-25T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Евросоюз предложил Украине свою сделку по минеральным ресурсам, сообщает AFP со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии по вопросам индустриальной стратегии Стефана Сежурне."21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", — заявил еврокомиссар.Сежурне предложил такой вариант сделки во время своего визита в Киев вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, отметили в публикации.Президент США Дональд Трамп заявлял, что киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер отметил, что Зеленский "спал и был недоступен" во время приезда Бессента, хотя тот проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним.Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250225/ssha-2001413878.html

https://ria.ru/20250224/provokatsiya-2001324844.html

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в мире, украина, сша, европа, стефан сежурне, дональд трамп, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен