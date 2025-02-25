"Европа нуждается". В ЕК предложили Украине дерзкий план
Европейский союз предложил Украине свою сделку по минеральным ресурсам
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Евросоюз предложил Украине свою сделку по минеральным ресурсам, сообщает AFP со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии по вопросам индустриальной стратегии Стефана Сежурне.
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"21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", — заявил еврокомиссар.
Сежурне предложил такой вариант сделки во время своего визита в Киев вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, отметили в публикации.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер отметил, что Зеленский "спал и был недоступен" во время приезда Бессента, хотя тот проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.