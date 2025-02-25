Рейтинг@Mail.ru
"Европа нуждается". В ЕК предложили Украине дерзкий план - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 25.02.2025 (обновлено: 14:22 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/evropa-2001435569.html
"Европа нуждается". В ЕК предложили Украине дерзкий план
"Европа нуждается". В ЕК предложили Украине дерзкий план - РИА Новости, 25.02.2025
"Европа нуждается". В ЕК предложили Украине дерзкий план
Евросоюз предложил Украине свою сделку по минеральным ресурсам, сообщает AFP со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии по вопросам индустриальной стратегии... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:44:00+03:00
2025-02-25T14:22:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
стефан сежурне
дональд трамп
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Евросоюз предложил Украине свою сделку по минеральным ресурсам, сообщает AFP со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии по вопросам индустриальной стратегии Стефана Сежурне."21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", — заявил еврокомиссар.Сежурне предложил такой вариант сделки во время своего визита в Киев вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, отметили в публикации.Президент США Дональд Трамп заявлял, что киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер отметил, что Зеленский "спал и был недоступен" во время приезда Бессента, хотя тот проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним.Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250225/ssha-2001413878.html
https://ria.ru/20250224/provokatsiya-2001324844.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, стефан сежурне, дональд трамп, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, Украина, США, Европа, Стефан Сежурне, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
"Европа нуждается". В ЕК предложили Украине дерзкий план

Европейский союз предложил Украине свою сделку по минеральным ресурсам

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Евросоюз предложил Украине свою сделку по минеральным ресурсам, сообщает AFP со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии по вопросам индустриальной стратегии Стефана Сежурне.
«
"21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", — заявил еврокомиссар.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
"Уже скоро". СМИ рассказали, что США сделают для России
09:36
Сежурне предложил такой вариант сделки во время своего визита в Киев вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, отметили в публикации.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер отметил, что Зеленский "спал и был недоступен" во время приезда Бессента, хотя тот проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"Побудит продолжать". В Польше заявили о провокации в отношении России
Вчера, 17:07
 
В миреУкраинаСШАЕвропаСтефан СежурнеДональд ТрампЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала