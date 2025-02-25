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СМИ: в ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России

СМИ: в ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России - РИА Новости, 25.02.2025

СМИ: в ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России

Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи замороженных российских активов Украине, поскольку... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:56:00+03:00

2025-02-25T10:56:00+03:00

2025-02-25T10:56:00+03:00

россия

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эммануэль макрон

кайя каллас

евросоюз

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи замороженных российских активов Украине, поскольку опасаются, что это отпугнет от ЕС иностранных инвесторов, сообщает издание Politico. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, так как это противоречит международному праву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признавала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов. "В лагерь, выступающий против (передачи Украине замороженных активов РФ - ред.), входят крупные игроки: Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - они опасаются, что конфискация этих средств отпугнет от ЕС иностранных инвесторов", - говорится в сообщении издания. Как заявил Politico неназванный европейский дипломат, передача замороженных российских активов Киеву также не позволит ЕС использовать их как козырь в рамках переговоров по Украине. Собеседник издания добавил, что, если РФ хочет получить назад свои средства, она должна "отдать что-то взамен". Еще один неназванный европейский дипломат заявил, что многие в ЕС выступают против конфискации российских активов, поскольку хотят направить эти средства на восстановление Украины, пишет издание. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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россия, украина, франция, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, в мире