Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/es-2001437356.html
СМИ: в ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России
СМИ: в ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России - РИА Новости, 25.02.2025
СМИ: в ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России
Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи замороженных российских активов Украине, поскольку... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:56:00+03:00
2025-02-25T10:56:00+03:00
россия
украина
франция
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи замороженных российских активов Украине, поскольку опасаются, что это отпугнет от ЕС иностранных инвесторов, сообщает издание Politico. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, так как это противоречит международному праву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признавала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов. "В лагерь, выступающий против (передачи Украине замороженных активов РФ - ред.), входят крупные игроки: Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - они опасаются, что конфискация этих средств отпугнет от ЕС иностранных инвесторов", - говорится в сообщении издания. Как заявил Politico неназванный европейский дипломат, передача замороженных российских активов Киеву также не позволит ЕС использовать их как козырь в рамках переговоров по Украине. Собеседник издания добавил, что, если РФ хочет получить назад свои средства, она должна "отдать что-то взамен". Еще один неназванный европейский дипломат заявил, что многие в ЕС выступают против конфискации российских активов, поскольку хотят направить эти средства на восстановление Украины, пишет издание. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20250204/aktivy-1997311709.html
https://ria.ru/20250117/aktivy-1994132204.html
https://ria.ru/20250131/aktivy-1996726428.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, франция, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Украина, Франция, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
СМИ: в ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России

Politico: ряд стран ЕС выступают против передачи Украине замороженных активов РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи замороженных российских активов Украине, поскольку опасаются, что это отпугнет от ЕС иностранных инвесторов, сообщает издание Politico.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, так как это противоречит международному праву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признавала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы
4 февраля, 14:15
"В лагерь, выступающий против (передачи Украине замороженных активов РФ - ред.), входят крупные игроки: Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - они опасаются, что конфискация этих средств отпугнет от ЕС иностранных инвесторов", - говорится в сообщении издания.
Как заявил Politico неназванный европейский дипломат, передача замороженных российских активов Киеву также не позволит ЕС использовать их как козырь в рамках переговоров по Украине. Собеседник издания добавил, что, если РФ хочет получить назад свои средства, она должна "отдать что-то взамен".
Еще один неназванный европейский дипломат заявил, что многие в ЕС выступают против конфискации российских активов, поскольку хотят направить эти средства на восстановление Украины, пишет издание.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
FT: в ЕС признали, что Россия может быстро получить замороженные активы
17 января, 09:44
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
"На крючке". На Западе раскрыли, почему Европа не тронет активы России
31 января, 22:01
 
РоссияУкраинаФранцияУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала