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Эксперт оценил стоимость зарядки электромобиля в Москве - РИА Новости, 25.02.2025
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03:11 25.02.2025 (обновлено: 09:45 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/elektromobil-2001392270.html
Эксперт оценил стоимость зарядки электромобиля в Москве
Эксперт оценил стоимость зарядки электромобиля в Москве - РИА Новости, 25.02.2025
Эксперт оценил стоимость зарядки электромобиля в Москве
Зарядка электромобиля за месяц в Москве обходится водителям в среднем почти в три раза дешевле, чем заправка авто с бензиновым двигателем, а если электрокар... РИА Новости, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зарядка электромобиля за месяц в Москве обходится водителям в среднем почти в три раза дешевле, чем заправка авто с бензиновым двигателем, а если электрокар заряжать только ночью, экономия будет вдвое больше, следует из расчетов для РИА Новости независимого эксперта в области электромобилей Василия Чеботарева. "При ежемесячном пробеге 1500 километров владелец автомобиля ежемесячно тратит на заправку от 6,75 до 9 тысяч рублей для бензиновых двигателей... Стоимость зарядки электромобилей тогда выглядит еще более привлекательно - 1-1,5 тысячи рублей (по ночному тарифу в Москве) или 3-4,5 тысячи рублей (по дневному)", - рассказал Чеботарев. Не менее важными факторами, которые экономят деньги владельцев электрокаров, эксперт считает возможность бесплатной парковки во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, и бесплатного проезда отечественных электрокаров по федеральным платным автодорогам М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток", а также ЦКАД. По данным аналитического агентства "Автостат", в России по итогам 2024 года было продано 17,8 тысячи электромобилей, что на 26,4% больше, чем годом ранее. Отечественные марки "Москвич" и Evolute заняли второе и третье места в марочном рейтинге (1,8 и 1,2 тысячи штук соответственно). А первым стал китайский Zeekr, автомобилей которого было продано 7,6 тысячи штук.
https://ria.ru/20250205/elektromobili-1997407463.html
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москва, россия, санкт-петербург, автостат
Москва, Россия, Санкт-Петербург, Автостат
Эксперт оценил стоимость зарядки электромобиля в Москве

Василий Чеботарев: зарядка электромобиля будет втрое дешевле заправки бензином

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭлектрозаправочная станция
Электрозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Электрозаправочная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зарядка электромобиля за месяц в Москве обходится водителям в среднем почти в три раза дешевле, чем заправка авто с бензиновым двигателем, а если электрокар заряжать только ночью, экономия будет вдвое больше, следует из расчетов для РИА Новости независимого эксперта в области электромобилей Василия Чеботарева.
"При ежемесячном пробеге 1500 километров владелец автомобиля ежемесячно тратит на заправку от 6,75 до 9 тысяч рублей для бензиновых двигателей... Стоимость зарядки электромобилей тогда выглядит еще более привлекательно - 1-1,5 тысячи рублей (по ночному тарифу в Москве) или 3-4,5 тысячи рублей (по дневному)", - рассказал Чеботарев.
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Не менее важными факторами, которые экономят деньги владельцев электрокаров, эксперт считает возможность бесплатной парковки во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, и бесплатного проезда отечественных электрокаров по федеральным платным автодорогам М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток", а также ЦКАД.
По данным аналитического агентства "Автостат", в России по итогам 2024 года было продано 17,8 тысячи электромобилей, что на 26,4% больше, чем годом ранее.
Отечественные марки "Москвич" и Evolute заняли второе и третье места в марочном рейтинге (1,8 и 1,2 тысячи штук соответственно). А первым стал китайский Zeekr, автомобилей которого было продано 7,6 тысячи штук.
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