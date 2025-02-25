https://ria.ru/20250225/elektromobil-2001392270.html

Эксперт оценил стоимость зарядки электромобиля в Москве

Эксперт оценил стоимость зарядки электромобиля в Москве - РИА Новости, 25.02.2025

Эксперт оценил стоимость зарядки электромобиля в Москве

Зарядка электромобиля за месяц в Москве обходится водителям в среднем почти в три раза дешевле, чем заправка авто с бензиновым двигателем, а если электрокар... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T03:11:00+03:00

2025-02-25T03:11:00+03:00

2025-02-25T09:45:00+03:00

москва

россия

санкт-петербург

автостат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001414449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_375a1c71b1cad6979203b67ff90b2806.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зарядка электромобиля за месяц в Москве обходится водителям в среднем почти в три раза дешевле, чем заправка авто с бензиновым двигателем, а если электрокар заряжать только ночью, экономия будет вдвое больше, следует из расчетов для РИА Новости независимого эксперта в области электромобилей Василия Чеботарева. "При ежемесячном пробеге 1500 километров владелец автомобиля ежемесячно тратит на заправку от 6,75 до 9 тысяч рублей для бензиновых двигателей... Стоимость зарядки электромобилей тогда выглядит еще более привлекательно - 1-1,5 тысячи рублей (по ночному тарифу в Москве) или 3-4,5 тысячи рублей (по дневному)", - рассказал Чеботарев. Не менее важными факторами, которые экономят деньги владельцев электрокаров, эксперт считает возможность бесплатной парковки во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, и бесплатного проезда отечественных электрокаров по федеральным платным автодорогам М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток", а также ЦКАД. По данным аналитического агентства "Автостат", в России по итогам 2024 года было продано 17,8 тысячи электромобилей, что на 26,4% больше, чем годом ранее. Отечественные марки "Москвич" и Evolute заняли второе и третье места в марочном рейтинге (1,8 и 1,2 тысячи штук соответственно). А первым стал китайский Zeekr, автомобилей которого было продано 7,6 тысячи штук.

https://ria.ru/20250205/elektromobili-1997407463.html

https://ria.ru/20241224/atom-1991061702.html

москва

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, санкт-петербург, автостат