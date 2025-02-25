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В систему ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников - РИА Новости, 25.02.2025
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14:44 25.02.2025 (обновлено: 15:02 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ege-2001507642.html
В систему ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников
В систему ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников - РИА Новости, 25.02.2025
В систему ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников
Учет в системе ЕГЭ достижений школьников могут внедрить в 2032-2033 учебном году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:44:00+03:00
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общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Учет в системе ЕГЭ достижений школьников могут внедрить в 2032-2033 учебном году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "В полномасштабном формате учет иных достижений ориентировочно у нас будет внедрен в 2032-2033 году", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Предполагается, что учитываться будут успехи в творческой деятельности, в спорте, а также в волонтерстве. С соответствующими ведомствами сейчас прорабатывается этот вопрос.Он добавил, что необходимо контролировать, действительно ли заслуженно школьник получил те или иные достижения, не купил ли он эти награды. Кроме того, Музаев предположил, что портфолио с достижениями в перспективе может давать при поступлении в вузы РФ больше 10 балов.
https://sn.ria.ru/20250225/ege-2001502224.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В систему ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников

Рособрнадзор: в систему ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Учет в системе ЕГЭ достижений школьников могут внедрить в 2032-2033 учебном году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В полномасштабном формате учет иных достижений ориентировочно у нас будет внедрен в 2032-2033 году", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Предполагается, что учитываться будут успехи в творческой деятельности, в спорте, а также в волонтерстве. С соответствующими ведомствами сейчас прорабатывается этот вопрос.
Он добавил, что необходимо контролировать, действительно ли заслуженно школьник получил те или иные достижения, не купил ли он эти награды.
Кроме того, Музаев предположил, что портфолио с достижениями в перспективе может давать при поступлении в вузы РФ больше 10 балов.
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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