https://ria.ru/20250225/ege-2001507141.html
Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года
Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года - РИА Новости, 25.02.2025
Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года
Практическая часть в ЕГЭ по химии, физике и биологии может появиться в течение трех лет, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:42:00+03:00
2025-02-25T14:42:00+03:00
2025-02-25T14:45:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Практическая часть в ЕГЭ по химии, физике и биологии может появиться в течение трех лет, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Одно из нововведений, которое мы сейчас прорабатываем и планируем в течение трех лет ввести, - это практическая часть по физике, химии и биологии", - сказал глава ведомства. Он отметил, что необходимое оборудование для такого формата экзаменации есть. "Теперь наша задача сделать качественную практическую часть в этих экзаменах. Это очень усилит подготовку наших выпускников", - заключил глава Рособрнадзора.
https://ria.ru/20250225/ege-2001503889.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года
Музаев: практическая часть ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года