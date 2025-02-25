https://ria.ru/20250225/ege-2001507141.html

Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года

Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года - РИА Новости, 25.02.2025

Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года

Практическая часть в ЕГЭ по химии, физике и биологии может появиться в течение трех лет, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:42:00+03:00

2025-02-25T14:42:00+03:00

2025-02-25T14:45:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975923_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_615ea10df65a0a72b9118ccf25321b41.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Практическая часть в ЕГЭ по химии, физике и биологии может появиться в течение трех лет, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Одно из нововведений, которое мы сейчас прорабатываем и планируем в течение трех лет ввести, - это практическая часть по физике, химии и биологии", - сказал глава ведомства. Он отметил, что необходимое оборудование для такого формата экзаменации есть. "Теперь наша задача сделать качественную практическую часть в этих экзаменах. Это очень усилит подготовку наших выпускников", - заключил глава Рособрнадзора.

https://ria.ru/20250225/ege-2001503889.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование