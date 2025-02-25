Рейтинг@Mail.ru
Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 25.02.2025 (обновлено: 14:45 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ege-2001507141.html
Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года
Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года - РИА Новости, 25.02.2025
Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года
Практическая часть в ЕГЭ по химии, физике и биологии может появиться в течение трех лет, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:42:00+03:00
2025-02-25T14:45:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975923_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_615ea10df65a0a72b9118ccf25321b41.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Практическая часть в ЕГЭ по химии, физике и биологии может появиться в течение трех лет, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Одно из нововведений, которое мы сейчас прорабатываем и планируем в течение трех лет ввести, - это практическая часть по физике, химии и биологии", - сказал глава ведомства. Он отметил, что необходимое оборудование для такого формата экзаменации есть. "Теперь наша задача сделать качественную практическую часть в этих экзаменах. Это очень усилит подготовку наших выпускников", - заключил глава Рособрнадзора.
https://ria.ru/20250225/ege-2001503889.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975923_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bec58aa7e2fd939d48d93cf49908ef0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Практическая часть в ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года

Музаев: практическая часть ЕГЭ по химии и физике может появиться через три года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Практическая часть в ЕГЭ по химии, физике и биологии может появиться в течение трех лет, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Одно из нововведений, которое мы сейчас прорабатываем и планируем в течение трех лет ввести, - это практическая часть по физике, химии и биологии", - сказал глава ведомства.
Он отметил, что необходимое оборудование для такого формата экзаменации есть. "Теперь наша задача сделать качественную практическую часть в этих экзаменах. Это очень усилит подготовку наших выпускников", - заключил глава Рособрнадзора.
Проведение ЕГЭ в школе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников сдадут ЕГЭ в 2025 году
14:25
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала