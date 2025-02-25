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В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников сдадут ЕГЭ в 2025 году
В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников сдадут ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2025
В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников сдадут ЕГЭ в 2025 году
Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен в 2025 году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:25:00+03:00
2025-02-25T14:25:00+03:00
2025-02-25T14:28:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен в 2025 году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Зарегистрировано более 716 тысяч участников, из них 641 тысяча – выпускники текущего года", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников сдадут ЕГЭ в 2025 году
Рособрнадзор: свыше 716 тысяч школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году