https://ria.ru/20250225/ege-2001503889.html

В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников сдадут ЕГЭ в 2025 году

В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников сдадут ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2025

В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников сдадут ЕГЭ в 2025 году

Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен в 2025 году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.02.2025

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общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен в 2025 году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Зарегистрировано более 716 тысяч участников, из них 641 тысяча – выпускники текущего года", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html

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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование