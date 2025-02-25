https://ria.ru/20250225/ege-2001487971.html

Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор

Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор - РИА Новости, 25.02.2025

Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор

Кардинальных изменений в процедуре проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в 2025 году нет, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:23:00+03:00

2025-02-25T13:23:00+03:00

2025-02-25T13:55:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Кардинальных изменений в процедуре проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в 2025 году нет, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Изменений в процедуре проведения ГИА в 2025 году нет таких кардинальных, ЕГЭ пройдет в три периода", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20250224/ege-1734473764.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование