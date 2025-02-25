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Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор - РИА Новости, 25.02.2025
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13:23 25.02.2025 (обновлено: 13:55 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ege-2001487971.html
Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор
Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор - РИА Новости, 25.02.2025
Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор
Кардинальных изменений в процедуре проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в 2025 году нет, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.02.2025
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2025-02-25T13:55:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Кардинальных изменений в процедуре проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в 2025 году нет, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Изменений в процедуре проведения ГИА в 2025 году нет таких кардинальных, ЕГЭ пройдет в три периода", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20250224/ege-1734473764.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор

Рособрнадзор: в процедуре ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году не было кардинальных изменений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Кардинальных изменений в процедуре проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в 2025 году нет, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Изменений в процедуре проведения ГИА в 2025 году нет таких кардинальных, ЕГЭ пройдет в три периода", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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