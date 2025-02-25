https://ria.ru/20250225/ege-2001487971.html
Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор
Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор - РИА Новости, 25.02.2025
Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор
Кардинальных изменений в процедуре проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в 2025 году нет, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:23:00+03:00
2025-02-25T13:23:00+03:00
2025-02-25T13:55:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Кардинальных изменений в процедуре проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в 2025 году нет, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Изменений в процедуре проведения ГИА в 2025 году нет таких кардинальных, ЕГЭ пройдет в три периода", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20250224/ege-1734473764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли, заявил Рособрнадзор
Рособрнадзор: в процедуре ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году не было кардинальных изменений