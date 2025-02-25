https://ria.ru/20250225/delo-2001462474.html

Действия фашистов в Архангельской области могут признать геноцидом

Действия фашистов в Архангельской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 25.02.2025

Действия фашистов в Архангельской области могут признать геноцидом

Дело о признании геноцидом преступлений нацистов в годы войны поступило в Архангельский областной суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:31:00+03:00

2025-02-25T11:31:00+03:00

2025-02-25T11:31:00+03:00

происшествия

архангельская область

ненецкий автономный округ

новая земля

игорь краснов

архангельский областной суд

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Дело о признании геноцидом преступлений нацистов в годы войны поступило в Архангельский областной суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Дело о признании геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны поступило в суд, по предварительным данным, дата рассмотрения может быть назначена примерно на середину марта", - сообщила собеседница агентства. Ранее по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Архангельской области, в том числе архипелага Новая Земля, а также в Белом, Баренцевом и Карском морях в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

https://ria.ru/20250207/genotsid-1998010086.html

архангельская область

ненецкий автономный округ

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происшествия, архангельская область, ненецкий автономный округ, новая земля, игорь краснов, архангельский областной суд, великая отечественная война (1941-1945)