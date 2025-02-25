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Действия фашистов в Архангельской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 25.02.2025
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11:31 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/delo-2001462474.html
Действия фашистов в Архангельской области могут признать геноцидом
Действия фашистов в Архангельской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 25.02.2025
Действия фашистов в Архангельской области могут признать геноцидом
Дело о признании геноцидом преступлений нацистов в годы войны поступило в Архангельский областной суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:31:00+03:00
2025-02-25T11:31:00+03:00
происшествия
архангельская область
ненецкий автономный округ
новая земля
игорь краснов
архангельский областной суд
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Дело о признании геноцидом преступлений нацистов в годы войны поступило в Архангельский областной суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Дело о признании геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны поступило в суд, по предварительным данным, дата рассмотрения может быть назначена примерно на середину марта", - сообщила собеседница агентства. Ранее по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Архангельской области, в том числе архипелага Новая Земля, а также в Белом, Баренцевом и Карском морях в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
https://ria.ru/20250207/genotsid-1998010086.html
архангельская область
ненецкий автономный округ
новая земля
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происшествия, архангельская область, ненецкий автономный округ, новая земля, игорь краснов, архангельский областной суд, великая отечественная война (1941-1945)
Происшествия, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Новая Земля, Игорь Краснов, Архангельский областной суд, Великая Отечественная война (1941-1945)
Действия фашистов в Архангельской области могут признать геноцидом

В Архангельский областной суд поступило дело о преступлениях фашистов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Дело о признании геноцидом преступлений нацистов в годы войны поступило в Архангельский областной суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дело о признании геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны поступило в суд, по предварительным данным, дата рассмотрения может быть назначена примерно на середину марта", - сообщила собеседница агентства.
Ранее по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Архангельской области, в том числе архипелага Новая Земля, а также в Белом, Баренцевом и Карском морях в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
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Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом
7 февраля, 16:21
 
ПроисшествияАрхангельская областьНенецкий автономный округНовая ЗемляИгорь КрасновАрхангельский областной судВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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