https://ria.ru/20250225/dagestan-2001588318.html
В Дагестане возбудили дело против школьника, ударившего одноклассника ножом
В Дагестане возбудили дело против школьника, ударившего одноклассника ножом - РИА Новости, 25.02.2025
В Дагестане возбудили дело против школьника, ударившего одноклассника ножом
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в Дагестане против 15-летнего подростка, который ударил одноклассника ножом, сообщили в РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:12:00+03:00
2025-02-25T21:12:00+03:00
2025-02-25T21:12:00+03:00
происшествия
россия
каякентский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в Дагестане против 15-летнего подростка, который ударил одноклассника ножом, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в понедельник в селе Дружба Каякентского района республики ученик девятого класса в ходе конфликта ударил ножом 15-летнего одноклассника, который перед этим дал ему пощечину. Пострадавший был госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя села Дружба Каякентского района по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", – говорится в сообщении. По данным следствия, в понедельник подозреваемый в раздевалке спортзала школы "на почве возникших личных неприязненных отношений" ударил своего одноклассника ножом в область груди. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
https://ria.ru/20250218/ubijstvo-2000082051.html
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происшествия, россия, каякентский район, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Каякентский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане возбудили дело против школьника, ударившего одноклассника ножом
СК в Дагестане возбудил дело против подростка, ударившего одноклассника ножом