https://ria.ru/20250225/dagestan-2001588318.html

В Дагестане возбудили дело против школьника, ударившего одноклассника ножом

В Дагестане возбудили дело против школьника, ударившего одноклассника ножом - РИА Новости, 25.02.2025

В Дагестане возбудили дело против школьника, ударившего одноклассника ножом

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в Дагестане против 15-летнего подростка, который ударил одноклассника ножом, сообщили в РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T21:12:00+03:00

2025-02-25T21:12:00+03:00

2025-02-25T21:12:00+03:00

происшествия

россия

каякентский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в Дагестане против 15-летнего подростка, который ударил одноклассника ножом, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в понедельник в селе Дружба Каякентского района республики ученик девятого класса в ходе конфликта ударил ножом 15-летнего одноклассника, который перед этим дал ему пощечину. Пострадавший был госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя села Дружба Каякентского района по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", – говорится в сообщении. По данным следствия, в понедельник подозреваемый в раздевалке спортзала школы "на почве возникших личных неприязненных отношений" ударил своего одноклассника ножом в область груди. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

https://ria.ru/20250218/ubijstvo-2000082051.html

https://ria.ru/20250217/nozh-1999917990.html

россия

каякентский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, каякентский район, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан