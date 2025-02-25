https://ria.ru/20250225/benzin-2001503000.html

В Минэнерго оценили запасы бензина и дизтоплива в России

В Минэнерго оценили запасы бензина и дизтоплива в России - РИА Новости, 25.02.2025

В Минэнерго оценили запасы бензина и дизтоплива в России

Российские нефтяники нарастили запасы бензина на 3% по сравнению с началом года, до 2 миллионов тонн, дизельного топлива - на 2%, до 3,3 миллиона тонн, заявил... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:23:00+03:00

2025-02-25T14:23:00+03:00

2025-02-25T14:31:00+03:00

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569085799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b56d929836ebfb5eee3412f8abb590f0.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские нефтяники нарастили запасы бензина на 3% по сравнению с началом года, до 2 миллионов тонн, дизельного топлива - на 2%, до 3,3 миллиона тонн, заявил замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Роман Кабаков."Для формирования и подготовки определенного запаса в преддверии плановых ремонтных работ на НПЗ на данный момент уже сформированы достаточные объемы топлива: по бензину - около 2 миллионов тонн, что примерно на 3% выше, чем на начало года, по дизельному топливу - около 3,3 миллиона тонн, что на 2% выше, чем на начало года", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250220/benzin-2000662484.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия