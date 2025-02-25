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В Минэнерго оценили запасы бензина и дизтоплива в России
В Минэнерго оценили запасы бензина и дизтоплива в России - РИА Новости, 25.02.2025
В Минэнерго оценили запасы бензина и дизтоплива в России
Российские нефтяники нарастили запасы бензина на 3% по сравнению с началом года, до 2 миллионов тонн, дизельного топлива - на 2%, до 3,3 миллиона тонн, заявил... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:23:00+03:00
2025-02-25T14:23:00+03:00
2025-02-25T14:31:00+03:00
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские нефтяники нарастили запасы бензина на 3% по сравнению с началом года, до 2 миллионов тонн, дизельного топлива - на 2%, до 3,3 миллиона тонн, заявил замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Роман Кабаков."Для формирования и подготовки определенного запаса в преддверии плановых ремонтных работ на НПЗ на данный момент уже сформированы достаточные объемы топлива: по бензину - около 2 миллионов тонн, что примерно на 3% выше, чем на начало года, по дизельному топливу - около 3,3 миллиона тонн, что на 2% выше, чем на начало года", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250220/benzin-2000662484.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия
В Минэнерго оценили запасы бензина и дизтоплива в России
Минэнерго: запасы бензина в РФ выросли на 3% с начала года, дизтоплива — на 2%