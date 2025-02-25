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Литовского националиста Барткевичюса* заочно арестовали - РИА Новости, 25.02.2025
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12:23 25.02.2025 (обновлено: 13:28 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/bartkevichyus-2001474511.html
Литовского националиста Барткевичюса* заочно арестовали
Литовского националиста Барткевичюса* заочно арестовали - РИА Новости, 25.02.2025
Литовского националиста Барткевичюса* заочно арестовали
Литовский националист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области и оправдывавший теракт в подмосковном "Крокусе", объявлен в международный... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:23:00+03:00
2025-02-25T13:28:00+03:00
россия
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Литовский националист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области и оправдывавший теракт в подмосковном "Крокусе", объявлен в международный розыск и заочно арестован, сообщил руководитель отдела (по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества) управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СК РФ Александр Пахтусов."В конце 2024 года за осквернение и повреждение воинского захоронения в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области привлечен литовский националист Валдас Барткевичюс*, который ранее оправдывал террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", - сказал он, выступая на заседании в Совете Федерации.Пахтусов напомнил, что к уголовной ответственности привлекается бывший игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров**, который неоднократно призывал к осуществлению террористической деятельности."Все указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия арестованы", - добавил представитель СК.Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина Литвы Валдаса Барткявичюса*, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ, пунктами "а", "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ, частью 1 статьи 205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма).Против Аскерова** в РФ расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров заочно арестован и находится в розыске.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Признан в России иностранным агентом
https://ria.ru/20250116/polsha-1993983371.html
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россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Литовского националиста Барткевичюса* заочно арестовали

Националиста Барткевичюса, осквернившего мемориал в Судже, заочно арестовали

© соцсетиЛитовский активист Валдас Барткевичюс*
Литовский активист Валдас Барткевичюс* - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© соцсети
Литовский активист Валдас Барткевичюс*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Литовский националист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области и оправдывавший теракт в подмосковном "Крокусе", объявлен в международный розыск и заочно арестован, сообщил руководитель отдела (по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества) управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СК РФ Александр Пахтусов.
"В конце 2024 года за осквернение и повреждение воинского захоронения в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области привлечен литовский националист Валдас Барткевичюс*, который ранее оправдывал террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", - сказал он, выступая на заседании в Совете Федерации.
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Пахтусов напомнил, что к уголовной ответственности привлекается бывший игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров**, который неоднократно призывал к осуществлению террористической деятельности.
"Все указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия арестованы", - добавил представитель СК.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина Литвы Валдаса Барткявичюса*, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ, пунктами "а", "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ, частью 1 статьи 205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма).
Против Аскерова** в РФ расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров заочно арестован и находится в розыске.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Признан в России иностранным агентом
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РоссияКрокусСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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