Литовского националиста Барткевичюса* заочно арестовали
Националиста Барткевичюса, осквернившего мемориал в Судже, заочно арестовали
© соцсетиЛитовский активист Валдас Барткевичюс*
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Литовский активист Валдас Барткевичюс*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Литовский националист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области и оправдывавший теракт в подмосковном "Крокусе", объявлен в международный розыск и заочно арестован, сообщил руководитель отдела (по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества) управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СК РФ Александр Пахтусов.
"В конце 2024 года за осквернение и повреждение воинского захоронения в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области привлечен литовский националист Валдас Барткевичюс*, который ранее оправдывал террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", - сказал он, выступая на заседании в Совете Федерации.
Пахтусов напомнил, что к уголовной ответственности привлекается бывший игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров**, который неоднократно призывал к осуществлению террористической деятельности.
"Все указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия арестованы", - добавил представитель СК.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина Литвы Валдаса Барткявичюса*, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ, пунктами "а", "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ, частью 1 статьи 205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма).
Против Аскерова** в РФ расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров заочно арестован и находится в розыске.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Признан в России иностранным агентом
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