https://ria.ru/20250225/bartkevichyus-2001474511.html

Литовского националиста Барткевичюса* заочно арестовали

Литовского националиста Барткевичюса* заочно арестовали - РИА Новости, 25.02.2025

Литовского националиста Барткевичюса* заочно арестовали

Литовский националист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области и оправдывавший теракт в подмосковном "Крокусе", объявлен в международный... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:23:00+03:00

2025-02-25T12:23:00+03:00

2025-02-25T13:28:00+03:00

россия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Литовский националист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области и оправдывавший теракт в подмосковном "Крокусе", объявлен в международный розыск и заочно арестован, сообщил руководитель отдела (по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества) управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СК РФ Александр Пахтусов."В конце 2024 года за осквернение и повреждение воинского захоронения в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области привлечен литовский националист Валдас Барткевичюс*, который ранее оправдывал террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", - сказал он, выступая на заседании в Совете Федерации.Пахтусов напомнил, что к уголовной ответственности привлекается бывший игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров**, который неоднократно призывал к осуществлению террористической деятельности."Все указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия арестованы", - добавил представитель СК.Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина Литвы Валдаса Барткявичюса*, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ, пунктами "а", "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ, частью 1 статьи 205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма).Против Аскерова** в РФ расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров заочно арестован и находится в розыске.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Признан в России иностранным агентом

https://ria.ru/20250116/polsha-1993983371.html

https://ria.ru/20250110/zaharova-1993086165.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия