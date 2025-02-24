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Зеленский хочет воевать еще минимум два года, считает Дубинский - РИА Новости, 24.02.2025
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17:46 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/zelenskij-2001333707.html
Зеленский хочет воевать еще минимум два года, считает Дубинский
Зеленский хочет воевать еще минимум два года, считает Дубинский - РИА Новости, 24.02.2025
Зеленский хочет воевать еще минимум два года, считает Дубинский
Владимир Зеленский хотел бы продлить конфликт на Украине еще на два года, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:46:00+03:00
2025-02-24T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский хотел бы продлить конфликт на Украине еще на два года, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "Воевать он (Зеленский - ред.) хочет еще как минимум два года. Это следует из суммы в 100 миллиардов долларов, вокруг которой он ходит. Сейчас война стоит 2,2 триллиона гривен (52,6 миллиарда долларов - ред.) в год, а 100 миллиардов долларов – это 4,2 триллиона гривен на два года. Этот срок Зеленскому и его спонсорам из "дипстейт" нужен для того, чтобы протянуть до промежуточных выборов в конгресс США, чтобы лишить (президента США Дональда – ред.) Трампа большинства в нижней палате", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Однако, по мнению депутата, задумка Зеленского нереализуемая. "При этом Зеленский усиливает отношение к себе, как к главному препятствию для завершения войны. Как для США, так и для РФ", - подчеркнул Дубинский. Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. Двадцать второго февраля Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. В свою очередь Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов, по его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001271547.html
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Зеленский хочет воевать еще минимум два года, считает Дубинский

Депутат Рады Дубинский: Зеленский хочет продлить конфликт на Украине на два года

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский хотел бы продлить конфликт на Украине еще на два года, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
«
"Воевать он (Зеленский - ред.) хочет еще как минимум два года. Это следует из суммы в 100 миллиардов долларов, вокруг которой он ходит. Сейчас война стоит 2,2 триллиона гривен (52,6 миллиарда долларов - ред.) в год, а 100 миллиардов долларов – это 4,2 триллиона гривен на два года. Этот срок Зеленскому и его спонсорам из "дипстейт" нужен для того, чтобы протянуть до промежуточных выборов в конгресс США, чтобы лишить (президента США Дональда – ред.) Трампа большинства в нижней палате", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Однако, по мнению депутата, задумка Зеленского нереализуемая. "При этом Зеленский усиливает отношение к себе, как к главному препятствию для завершения войны. Как для США, так и для РФ", - подчеркнул Дубинский.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.
Двадцать второго февраля Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. В свою очередь Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов, по его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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В миреЦены на нефтьСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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