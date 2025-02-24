Зеленский хочет воевать еще минимум два года, считает Дубинский
Депутат Рады Дубинский: Зеленский хочет продлить конфликт на Украине на два года
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский хотел бы продлить конфликт на Украине еще на два года, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
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"Воевать он (Зеленский - ред.) хочет еще как минимум два года. Это следует из суммы в 100 миллиардов долларов, вокруг которой он ходит. Сейчас война стоит 2,2 триллиона гривен (52,6 миллиарда долларов - ред.) в год, а 100 миллиардов долларов – это 4,2 триллиона гривен на два года. Этот срок Зеленскому и его спонсорам из "дипстейт" нужен для того, чтобы протянуть до промежуточных выборов в конгресс США, чтобы лишить (президента США Дональда – ред.) Трампа большинства в нижней палате", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Однако, по мнению депутата, задумка Зеленского нереализуемая. "При этом Зеленский усиливает отношение к себе, как к главному препятствию для завершения войны. Как для США, так и для РФ", - подчеркнул Дубинский.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.
Двадцать второго февраля Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. В свою очередь Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов, по его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.