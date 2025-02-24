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Россиянам объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных

Россиянам объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных - РИА Новости, 24.02.2025

Россиянам объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных

Международный женский день, который празднуется 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу, однако трехдневного отдыха не будет, так как выходной день перенесли... РИА Новости, 24.02.2025

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общество

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Международный женский день, который празднуется 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу, однако трехдневного отдыха не будет, так как выходной день перенесли на 13 июня, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова."На Международный женский день (8 марта) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (суббота). Этот день отдыха перенесен на июнь", — сказала Владимирова.По ее словам, постановлением правительства выходной день перенесли на пятницу, 13 июня. Благодаря этому россияне будут отдыхать четыре дня подряд на День России.

https://ria.ru/20250115/otpusk-1993754511.html

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2025

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общество, россия, headhunter