Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 24.02.2025 (обновлено: 06:00 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/vykhodnoy-2001188746.html
Россиянам объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных
Россиянам объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных - РИА Новости, 24.02.2025
Россиянам объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных
Международный женский день, который празднуется 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу, однако трехдневного отдыха не будет, так как выходной день перенесли... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T02:21:00+03:00
2025-02-24T06:00:00+03:00
общество
россия
headhunter
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856985729_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_6409855e05b159c7b18d488dce443bc3.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Международный женский день, который празднуется 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу, однако трехдневного отдыха не будет, так как выходной день перенесли на 13 июня, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.&quot;На Международный женский день (8 марта) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (суббота). Этот день отдыха перенесен на июнь&quot;, — сказала Владимирова.По ее словам, постановлением правительства выходной день перенесли на пятницу, 13 июня. Благодаря этому россияне будут отдыхать четыре дня подряд на День России.
https://ria.ru/20250115/otpusk-1993754511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856985729_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_4ebcdaa29a22d382468df2303887983e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, headhunter
Общество, Россия, HeadHunter
Россиянам объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных

Юрист Владимирова: выходной с 8 марта перенесли на 13 июня

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПродажа цветов накануне 8 марта
Продажа цветов накануне 8 марта - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Продажа цветов накануне 8 марта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Международный женский день, который празднуется 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу, однако трехдневного отдыха не будет, так как выходной день перенесли на 13 июня, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
«

"На Международный женский день (8 марта) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (суббота). Этот день отдыха перенесен на июнь", — сказала Владимирова.

По ее словам, постановлением правительства выходной день перенесли на пятницу, 13 июня. Благодаря этому россияне будут отдыхать четыре дня подряд на День России.
Девушка отдыхает на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году
15 января, 02:17
 
ОбществоРоссияHeadHunter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала