Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. 8 марта 2026 года в России пройдет празднование Международного женского дня. В каком году появился этот праздник, какова его история, в чем его суть и в каких странах этот праздник считается официальным – в материале РИА Новости.

Международный женский день

© Инфографика Календарь праздников — 2025. Март © Инфографика Календарь праздников — 2025. Март

Первый весенний месяц традиционно ассоциируется с Международным женским днем, который в России отмечается уже больше века. Изначальная суть праздника совершенно непохожа на то, как он понимается сейчас. Тем не менее это важный день для каждой женщины. Это теплый и светлый праздник, сопровождающийся улыбками, поздравлениями и общей женской солидарностью.

Дата праздника

Ежегодно Международный женский день празднуется 8 марта. Дата не меняется и не зависит ни от каких факторов.

История

Условным началом истории Международного женского дня считается 8 марта 1857 года. В этот день в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль", организованный женщинами, трудящимися в текстильной промышленности. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам и открыто выступить за равноправие. Именно этому дню впоследствии дадут название "женский день". Уже гораздо позднее, в 1908 году, история повторилась. Женщины предъявляли все те же требования, что и 50 лет назад: иметь избирательное право и работать в достойных условиях. Случилось это в последний день февраля. Демонстрация закончилась столкновением с полицейскими, которые разогнали митингующих холодной водой.

Еще через год, в 1909 году, в Женский день снова были организованы демонстрации и забастовки, а уже в 1910 году они состоялись практически во всех крупных городах Соединенных Штатов Америки. В то же время представительницы американских феминистских и социалистических организаций присутствовали на II международной конференции женщин-социалисток в Дании , в Копенгагене . Клара Цеткин, которая являлась активисткой международного социал-демократического движения, присутствовала на том мероприятии и вдохновилась опытом американских работниц в борьбе за равноправие и предложила выбрать один день в году, когда женщины будут открыто привлекать внимание к своим проблемам не только внутри своих городов и стран, но и во всем мире. Тогда на конференции прошло голосование за учреждение Международного дня солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.

Впоследствии в течение нескольких лет Международный женский день отмечался в разные даты. Например, в 1911-м он прошел 19 марта, в 1912 году пришелся на 12 мая, а в 1914-м – на 8 марта.

1975 год стал Международным годом женщин, и именно он прочно закрепил 8 марта в качестве Международного женского дня. В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам выбрать удобный день в текущем году, который не противоречил бы традициями обычаям страны, и объявить его Днем борьбы за права женщин и международный мир.

В России "женский день" в первый раз состоялся 2 марта в 1913 году, случилось это в Петербурге , а в 1914 году его перенесли на 23 февраля (8 марта по новому стилю).

8 марта 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день был объявлен официальным выходным. Советский Союз на протяжении долгого времени оставался единственной европейской страной, где 8 марта считался официальным государственным праздником. С середины 1980-х гг. постепенно началась деполитизация Женского дня и уже к 90-м гг. борьба за равноправие вовсе ушла на второй план. Праздник стал праздником весны, красоты и всех женщин.

Суть праздника

Суть праздника неразрывно связана с многовековой борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами и за улучшение условий жизни и работы женщин. Такие настроения прослеживались как в Древней Греции, так и в Париже XVIII века (Поход женщин на Версаль в 1789 году). Во многих странах со временем революционные настроения в Женский день сошли на нет.

Традиции

Определенных традиций, связанных с Международным женским днем, не сложилось. Сейчас в этот день всех женщин, независимо от их социального статуса и возраста, поздравляют коллеги и родственники, дарят подарки и освобождают от бытовых дел. Особое место в этом празднике занимают цветы. Традиционным подарком считаются веточка мимозы и букет из тюльпанов.

Как отмечается

Ежегодно ООН объявляет тему Международного женского дня, к примеру:

в 2018 году – "Время настало: сельские и городские активистки меняют жизнь женщин к лучшему";

в 2019 году – "Думай о равенстве, создавай с умом, осуществляй инновации во имя перемен";

в 2020 году – "Я – поколение равенства: реализация прав женщин";

в 2021 году – "Женщины на руководящих постах: достижение равноправного будущего в эпоху COVID-19";

в 2022 году – "Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра".

в 2023 году – “Инновации и технологии для обеспечения гендерного равенства”;

в 2024 году – “Инвестируйте в женщин, ускоряйте прогресс”.

В соответствии с заявленной тематикой в Женский день нередко проводятся выступления и лекции, касающиеся проблем гендерного равенства, организовываются встречи женщин-активисток и т.д. Важно отметить, что такие мероприятия проводятся и в течение всего года.

Также во всех городах России организовываются концерты, во многих заведениях действуют скидки и акции для женщин, устраиваются уличные гуляния. На производствах отдельно отмечают успехи и достижения женщин.

Поздравления

В поздравлениях женщинам на 8 Марта принято подчеркивать не только их женственность, но и успехи, которых они достигли. Например, в поздравлении коллеге можно отметить, как девушка успешно закрыла проект, помогла отделу с документами и пожелать ей дальнейших успехов и продвижения в выбранной профессии. Не стоит акцентировать внимание на внешности. Вместо "желаю тебе оставаться такой же красивой!" лучше пожелать "достигай всех целей!" или "будь всегда такой сильной!". Внутрисемейные и дружеские поздравления могут быть менее формальными и даже с долей юмора, но важно наверняка знать, не заденет ли это девушку.

Поздравления не должны быть обезличенными, если оно не адресовано сразу нескольким женщинам. Лучше отойти от банальных четверостиший и постараться сказать от души, даже если это будет казаться нескладным. В этот праздник в поздравлении нужно подчеркнуть значимость женщины в обществе, семье, на работе и в личных отношениях.

Подарки

Нет никаких конкретных подарков, которые необходимо дарить именно 8 марта. Тем не менее чаще всего женщины получают ювелирные украшения, парфюм и уходовые средства, сертификаты в салоны красоты и магазины одежды и, конечно же, цветы. В марте появляется множество весенних цветов, которые стали уже символом Международного женского дня. Самым популярным из них считается мимоза. Даже на открытках и упаковочной бумаге, приуроченным к этому дню, изображение этого цветка нередко выступают в качестве декоративного элемента.

В каких странах отмечают

Международный женский день официально считается праздником и выходным днем не только в России, но в таких странах, как:

Таджикистане Международный женский день был переименован в День матери (в 2009 году). В Туркмении до 2008 года 8 марта вообще не отмечали Женский день, так как он был перенесен на день весеннего равноденствия (21 марта) и соединен с Наврузом (национальным праздником весны), а назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент страны вернул праздничный статус 8 марта.

Латвии 8 марта считался праздничным выходным днем до 1991 года, впоследствии его отменили. В 2007 году было принято решение вернуть Международный женский день и дать ему статус официального праздника, но выходным днем он до сих пор не считается.

Другие праздники, посвященные женщинам

Кроме Международного женского дня отмечается еще ряд женских праздников при поддержке ООН: