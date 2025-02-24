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Конкретика по встрече России и США будет сообщаться МИД, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2025
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12:49 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/vstrecha-2001258235.html
Конкретика по встрече России и США будет сообщаться МИД, заявил Песков
Конкретика по встрече России и США будет сообщаться МИД, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2025
Конкретика по встрече России и США будет сообщаться МИД, заявил Песков
Конкретика по встрече России и США будет сообщаться по линии министерства иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:49:00+03:00
2025-02-24T12:49:00+03:00
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ближний восток
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юрий ушаков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Конкретика по встрече России и США будет сообщаться по линии министерства иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается конкретики, конечно, это будет уже все сообщаться по линии министерства иностранных дел", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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россия, сша, ближний восток, сергей лавров, дмитрий песков, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Ближний Восток, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, В мире
Конкретика по встрече России и США будет сообщаться МИД, заявил Песков

Песков: детали встречи РФ и США будут сообщаться по линии МИД

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Конкретика по встрече России и США будет сообщаться по линии министерства иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается конкретики, конечно, это будет уже все сообщаться по линии министерства иностранных дел", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Лавров: начинается движение к нормализации отношений с США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров
19 февраля, 13:22
 
РоссияСШАБлижний ВостокСергей ЛавровДмитрий ПесковЮрий УшаковВ мире
 
 
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