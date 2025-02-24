https://ria.ru/20250224/vstrecha-2001258235.html

Конкретика по встрече России и США будет сообщаться МИД, заявил Песков

Конкретика по встрече России и США будет сообщаться МИД, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2025

Конкретика по встрече России и США будет сообщаться МИД, заявил Песков

Конкретика по встрече России и США будет сообщаться по линии министерства иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:49:00+03:00

2025-02-24T12:49:00+03:00

2025-02-24T12:49:00+03:00

россия

сша

ближний восток

сергей лавров

дмитрий песков

юрий ушаков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Конкретика по встрече России и США будет сообщаться по линии министерства иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается конкретики, конечно, это будет уже все сообщаться по линии министерства иностранных дел", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250219/lavrov-2000258611.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, ближний восток, сергей лавров, дмитрий песков, юрий ушаков, в мире