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Болтон рассказал о возможных последствиях конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:49 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001197340.html
Болтон рассказал о возможных последствиях конфликта на Украине
Болтон рассказал о возможных последствиях конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Болтон рассказал о возможных последствиях конфликта на Украине
Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что Украина по окончании конфликта может... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T06:49:00+03:00
2025-02-24T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
джон болтон
владимир зеленский
министерство обороны сша
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ТОКИО, 24 фев - РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что Украина по окончании конфликта может оказаться в более невыгодном положении, чем Россия, а линия фронта и вовсе может превратится в новую границу между ними. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK. "Трампом действительно движет желание положить конец этой войне. Он неоднократно повторяет, что если бы он был президентом, то этой войны бы не было", - сказал экс-советник. Болтон считает, что во внешней политике Трамп придает большое значение отношениям доверия между лидерами. "Трамп думает, что все решают его отношения с (Владимиром) Путиным и его отношения с (Владимиром) Зеленским", - заявил он. Кроме того, американский президент уверен в своих способностях заключать сделки, считает Болтон. "Он считает, что в совершенстве владеет техникой заключения сделок и может все решить с наскока", - подчеркнул бывший советник Трампа. Экс-советник отмечает позитивные отношения между лидерами России и США. Он считает, что Путин "хочет завоевать расположение Трампа, задействуя их отношения, построенные при первом сроке Трампа". "Велика вероятность, что Украина будет в более невыгодном положении, чем Россия. Путин может обработать Трампа, чтобы изобразить, что переговоры застопорились из-за Зеленского", - предположил Болтон, несмотря на то что Киев ранее ввел запрет на переговоры с Россией, а Москва же заявляла неоднократно, что готова к переговорам. Прогноз Болтона по окончанию конфликта не сулит Украине ничего хорошего. "Сначала осуществится прекращение войны, а затем будут переговоры. Это плохо для Украины. Потому что есть вероятность, что линия фронта станет новой границей России и Украины", - подчеркнул Болтон. Ранее и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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россия, украина, сша, дональд трамп, джон болтон, владимир зеленский, министерство обороны сша, верховная рада украины, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джон Болтон, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Верховная Рада Украины, Российский фонд прямых инвестиций
Болтон рассказал о возможных последствиях конфликта на Украине

Болтон: Украина может оказаться в более невыгодном положении, чем Россия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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ТОКИО, 24 фев - РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что Украина по окончании конфликта может оказаться в более невыгодном положении, чем Россия, а линия фронта и вовсе может превратится в новую границу между ними. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK.
"Трампом действительно движет желание положить конец этой войне. Он неоднократно повторяет, что если бы он был президентом, то этой войны бы не было", - сказал экс-советник.
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Болтон считает, что во внешней политике Трамп придает большое значение отношениям доверия между лидерами. "Трамп думает, что все решают его отношения с (Владимиром) Путиным и его отношения с (Владимиром) Зеленским", - заявил он.
Кроме того, американский президент уверен в своих способностях заключать сделки, считает Болтон. "Он считает, что в совершенстве владеет техникой заключения сделок и может все решить с наскока", - подчеркнул бывший советник Трампа.
Экс-советник отмечает позитивные отношения между лидерами России и США. Он считает, что Путин "хочет завоевать расположение Трампа, задействуя их отношения, построенные при первом сроке Трампа".
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"Велика вероятность, что Украина будет в более невыгодном положении, чем Россия. Путин может обработать Трампа, чтобы изобразить, что переговоры застопорились из-за Зеленского", - предположил Болтон, несмотря на то что Киев ранее ввел запрет на переговоры с Россией, а Москва же заявляла неоднократно, что готова к переговорам.
Прогноз Болтона по окончанию конфликта не сулит Украине ничего хорошего. "Сначала осуществится прекращение войны, а затем будут переговоры. Это плохо для Украины. Потому что есть вероятность, что линия фронта станет новой границей России и Украины", - подчеркнул Болтон.
Ранее и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
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Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДжон БолтонВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВерховная Рада УкраиныРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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