https://ria.ru/20250224/tszinpin-2001264501.html
Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая
Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая - РИА Новости, 24.02.2025
Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая
Китай и Россия являются хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга и вместе развиваются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:17:00+03:00
2025-02-24T13:17:00+03:00
2025-02-24T13:35:00+03:00
в мире
россия
китай
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994820365_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_b35353e25259c3b55e128651b9e3f079.jpg
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай и Россия являются хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга и вместе развиваются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным."История и действительность демонстрируют нам, что Китай и Россия — добрые соседи, которые не могут отдалиться, и настоящие друзья, которые разделяют радости и горести, поддерживают друг друга и совместно развиваются", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000164594.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994820365_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_efb166ce684d91b00aa6b9b87cae69b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая
Си Цзиньпин в беседе с Путиным назвал Россию и Китай друзьями