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Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая - РИА Новости, 24.02.2025
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13:17 24.02.2025 (обновлено: 13:35 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tszinpin-2001264501.html
Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая
Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая - РИА Новости, 24.02.2025
Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая
Китай и Россия являются хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга и вместе развиваются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:17:00+03:00
2025-02-24T13:35:00+03:00
в мире
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китай
си цзиньпин
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай и Россия являются хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга и вместе развиваются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным."История и действительность демонстрируют нам, что Китай и Россия — добрые соседи, которые не могут отдалиться, и настоящие друзья, которые разделяют радости и горести, поддерживают друг друга и совместно развиваются", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000164594.html
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в мире, россия, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая

Си Цзиньпин в беседе с Путиным назвал Россию и Китай друзьями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай и Россия являются хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга и вместе развиваются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
"История и действительность демонстрируют нам, что Китай и Россия — добрые соседи, которые не могут отдалиться, и настоящие друзья, которые разделяют радости и горести, поддерживают друг друга и совместно развиваются", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
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18 февраля, 21:03
 
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