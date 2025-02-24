https://ria.ru/20250224/tszinpin-2001264501.html

Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая

Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая - РИА Новости, 24.02.2025

Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая

Китай и Россия являются хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга и вместе развиваются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:17:00+03:00

2025-02-24T13:17:00+03:00

2025-02-24T13:35:00+03:00

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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай и Россия являются хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга и вместе развиваются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным."История и действительность демонстрируют нам, что Китай и Россия — добрые соседи, которые не могут отдалиться, и настоящие друзья, которые разделяют радости и горести, поддерживают друг друга и совместно развиваются", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000164594.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, россия, китай, си цзиньпин