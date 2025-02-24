https://ria.ru/20250224/tramp-2001333075.html

Трамп не вышел встретить Макрона во время его визита в Белый дом

Трамп не вышел встретить Макрона во время его визита в Белый дом - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп не вышел встретить Макрона во время его визита в Белый дом

Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского коллегу Эммануэля Макрона, когда его машина подъехала к Белому дому, следует из видео,... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:42:00+03:00

2025-02-24T17:42:00+03:00

2025-02-24T18:49:00+03:00

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ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского коллегу Эммануэля Макрона, когда его машина подъехала к Белому дому, следует из видео, опубликованных американскими журналистами в соцсети Х. На кадрах черный "Шевроле" с американским и французским флагами подъезжает к входу в Белый дом. Машина несколько раз гудит, но президент США не вышел поприветствовать Макрона. Тот помахал рукой собравшимся журналистам и один проследовал внутрь."Никакого официального приема для Эммануэля Макрона по его прибытии в Белый дом. Это дает представление о значимости Франции для Вашингтона", — написал в Х журналист радио RFI Дэвид Томпсон. "Ледяной прием для Макрона", "Трамп даже не счел нужным его встретить", "Никакого протокола! Макрону пришлось сигналить, чтобы обозначить свой приезд", — комментируют пользователи. Президент Франции прибыл в США, чтобы попытаться убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. На этой неделе в Вашингтон прилетит и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, у которого схожие цели. На прошлой неделе в Эр-Рияде прошли первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня. На них стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил эту встречу, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001222864.html

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Прибытие Макрона в Белый дом, где его не встретил Трамп Прибытие Макрона в Белый дом, где его не встретил Трамп 2025-02-24T17:42 true PT0M21S

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в мире, сша, украина, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, юрий ушаков, евросоюз