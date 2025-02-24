https://ria.ru/20250224/tramp-2001222864.html

Times: Стармер и Макрон хотят убедить Трампа отказаться от переговоров

Times: Стармер и Макрон хотят убедить Трампа отказаться от переговоров - РИА Новости, 24.02.2025

Times: Стармер и Макрон хотят убедить Трампа отказаться от переговоров

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T10:41:00+03:00

2025-02-24T10:41:00+03:00

2025-02-24T16:51:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

кир стармер

эммануэль макрон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001215485_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_f013f55ab31d07f8c892209c94512468.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем, сообщает газета Times cо ссылкой на дипломатические источники. Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Стармер посетит Вашингтон в четверг. "По словам высокопоставленных дипломатических источников, каждый из них попытается убедить Трампа отказаться от двусторонних мирных переговоров с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению безопасности Украины в будущем", - говорится в материале. Позднее телеканал BFMTV сообщил, что Макрон планирует убедить Трампа в том, что Россия представляет экзистенциальную угрозу, а также, что РФ может нарушить соглашение о прекращении огня и в его соблюдении надо будет удостовериться.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Российско-американские переговоры высокого уровня ранее прошли в Эр-Рияде. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250215/makron-1999534301.html

https://ria.ru/20250222/orban-2001027682.html

https://ria.ru/20250223/makron-2001166789.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз