Times: Стармер и Макрон хотят убедить Трампа отказаться от переговоров
Times: Стармер и Макрон попытаются убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ
© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп и Эммануэль Макрон
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем, сообщает газета Times cо ссылкой на дипломатические источники.
Позднее телеканал BFMTV сообщил, что Макрон планирует убедить Трампа в том, что Россия представляет экзистенциальную угрозу, а также, что РФ может нарушить соглашение о прекращении огня и в его соблюдении надо будет удостовериться.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине.
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Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Российско-американские переговоры высокого уровня ранее прошли в Эр-Рияде. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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