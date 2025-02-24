https://ria.ru/20250224/svo-2001318492.html
Петербургские единороссы доставили гуманитарную помощь для бойцов СВО
Петербургские единороссы доставили гуманитарную помощь для бойцов СВО - РИА Новости, 24.02.2025
Петербургские единороссы доставили гуманитарную помощь для бойцов СВО
Члены партии "Единая Россия" из Санкт-Петербурга доставили гуманитарную помощи для бойцов СВО ко Дню защитнику Отечества, сообщили в понедельник в партии. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:39:00+03:00
2025-02-24T16:39:00+03:00
2025-02-24T16:39:00+03:00
надежные люди
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Члены партии "Единая Россия" из Санкт-Петербурга доставили гуманитарную помощи для бойцов СВО ко Дню защитнику Отечества, сообщили в понедельник в партии. "Ко Дню защитника Отечества петербургские единороссы доставили тонны гуманитарной помощи и подарков для бойцов на передовую и в госпитали… В сборе всего самого необходимого приняли участие неравнодушные активисты из разных районов северной столицы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕР. Более 2,5 тонны гуманитарной помощи отправили жители Петроградского района российским военнослужащим на передовую, а также в Курскую и Белгородскую области. Кроме того, команда муниципального округа Посадский доставила партию собранных предметов первой необходимости, бытовой техники, медикаментов, продуктов длительного хранения, средств личной гигиены и детских игрушек туда, где они сегодня нужны людям. "На протяжении месяца в каждом муниципальном образовании района были организованы точки приема необходимых вещей. К сбору присоединились жители, общественные организации и учреждения района, концерны "Океанприбор" и "Электроприбор", Городская станция переливания крови, Морской лицей и ЦСКУ "Арсенал". Спасибо каждому, кто откликнулся и не остался в стороне! Петроградский район продолжит поддерживать регионы. Принять участие в сборе помощи может каждый", - приводятся на сайте слова секретаря Петроградского районного отделения партии Максима Аршинова. Также сторонники партии Невского района вместе с неравнодушными жителями собрали и передали более 300 килограммов предметов первой необходимости для бойцов, находящихся на лечении в Санкт-Петербурге. "С каждым месяцем все больше жителей Невского района и некоммерческих организаций объединяется, чтобы помогать нашим Защитникам. Помогать не только гуманитарной помощью тем, кто сражается за нашу Родину, но и ребятам, которые проходят сейчас лечение", - цитируют на сайте председателя совета сторонников Невского района Татьяну Крюкову. В партии отметили, что общественная приёмная "Единой России" продолжает сбор помощи. "Прежде всего, необходимы продукты длительного срока хранения, тёплые вещи, предметы гигиены, а также то, что требуется бойцам в военно-полевых условиях, - окопные свечи, маскировочные сети, медикаменты и изделия для оперативной медицинской помощи, добрые письма и открытки", - обратили внимание в ЕР.
https://ria.ru/20250223/svo-2001158155.html
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санкт-петербург, единая россия, день защитника отечества, сво
Надежные люди, Санкт-Петербург, Единая Россия, День защитника Отечества, СВО
Петербургские единороссы доставили гуманитарную помощь для бойцов СВО
Члены партии "Единая Россия" из Санкт-Петербурга доставили гумпомощь в зону СВО
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Члены партии "Единая Россия" из Санкт-Петербурга доставили гуманитарную помощи для бойцов СВО ко Дню защитнику Отечества, сообщили в понедельник в партии.
"Ко Дню защитника Отечества петербургские единороссы доставили тонны гуманитарной помощи и подарков для бойцов на передовую и в госпитали… В сборе всего самого необходимого приняли участие неравнодушные активисты из разных районов северной столицы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕР
.
Более 2,5 тонны гуманитарной помощи отправили жители Петроградского района российским военнослужащим на передовую, а также в Курскую и Белгородскую области
. Кроме того, команда муниципального округа Посадский доставила партию собранных предметов первой необходимости, бытовой техники, медикаментов, продуктов длительного хранения, средств личной гигиены и детских игрушек туда, где они сегодня нужны людям.
"На протяжении месяца в каждом муниципальном образовании района были организованы точки приема необходимых вещей. К сбору присоединились жители, общественные организации и учреждения района, концерны "Океанприбор" и "Электроприбор", Городская станция переливания крови, Морской лицей и ЦСКУ "Арсенал". Спасибо каждому, кто откликнулся и не остался в стороне! Петроградский район продолжит поддерживать регионы. Принять участие в сборе помощи может каждый", - приводятся на сайте слова секретаря Петроградского районного отделения партии Максима Аршинова.
Также сторонники партии Невского района вместе с неравнодушными жителями собрали и передали более 300 килограммов предметов первой необходимости для бойцов, находящихся на лечении в Санкт-Петербурге
.
"С каждым месяцем все больше жителей Невского района и некоммерческих организаций объединяется, чтобы помогать нашим Защитникам. Помогать не только гуманитарной помощью тем, кто сражается за нашу Родину, но и ребятам, которые проходят сейчас лечение", - цитируют на сайте председателя совета сторонников Невского района Татьяну Крюкову.
В партии отметили, что общественная приёмная "Единой России" продолжает сбор помощи. "Прежде всего, необходимы продукты длительного срока хранения, тёплые вещи, предметы гигиены, а также то, что требуется бойцам в военно-полевых условиях, - окопные свечи, маскировочные сети, медикаменты и изделия для оперативной медицинской помощи, добрые письма и открытки", - обратили внимание в ЕР.