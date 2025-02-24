Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прибыл в Джакарту - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 24.02.2025 (обновлено: 14:48 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/shoygu-2001288494.html
Шойгу прибыл в Джакарту
Шойгу прибыл в Джакарту - РИА Новости, 24.02.2025
Шойгу прибыл в Джакарту
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл с рабочим визитом в столицу Индонезии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:47:00+03:00
2025-02-24T14:48:00+03:00
россия
джакарта
индонезия
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842609947_0:0:1740:979_1920x0_80_0_0_bbd5b257dd16aad6c07c7981e90c23f2.jpg
ДЖАКАРТА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл с рабочим визитом в столицу Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. По данным Совбеза РФ, в ходе визита в Джакарту запланированы переговоры с высшим руководством Индонезии по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны. Также произойдет обмен мнениями по международным и региональным проблемам.
https://ria.ru/20250217/shoygu-1999922225.html
россия
джакарта
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842607648_0:91:1515:1227_1920x0_80_0_0_74365bbd25893b94687eb69c43261911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, джакарта, индонезия, сергей шойгу, в мире
Россия, Джакарта, Индонезия, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу прибыл в Джакарту

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Джакарту

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл с рабочим визитом в столицу Индонезии, передает корреспондент РИА Новости.
По данным Совбеза РФ, в ходе визита в Джакарту запланированы переговоры с высшим руководством Индонезии по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны. Также произойдет обмен мнениями по международным и региональным проблемам.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Шойгу пообещал оказывать поддержку сербскому народу
17 февраля, 20:26
 
РоссияДжакартаИндонезияСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала