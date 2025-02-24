https://ria.ru/20250224/shoygu-2001288494.html

Шойгу прибыл в Джакарту

Шойгу прибыл в Джакарту - РИА Новости, 24.02.2025

Шойгу прибыл в Джакарту

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл с рабочим визитом в столицу Индонезии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:47:00+03:00

2025-02-24T14:47:00+03:00

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в мире

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ДЖАКАРТА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл с рабочим визитом в столицу Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. По данным Совбеза РФ, в ходе визита в Джакарту запланированы переговоры с высшим руководством Индонезии по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны. Также произойдет обмен мнениями по международным и региональным проблемам.

https://ria.ru/20250217/shoygu-1999922225.html

россия

джакарта

индонезия

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россия, джакарта, индонезия, сергей шойгу, в мире