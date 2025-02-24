https://ria.ru/20250224/shoygu-2001199967.html
Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию
Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию - РИА Новости, 24.02.2025
Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию, где запланированы переговоры по актуальным вопросам... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T07:57:00+03:00
2025-02-24T07:57:00+03:00
2025-02-24T07:57:00+03:00
индонезия
малайзия
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd9af52506457a2ea9a4373072c1c45.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию, где запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Двадцать четвертого февраля 2025 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию. Поездка продлится до 28 февраля. В ходе визита запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, а также развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что также запланирован обмен мнениями по международным и региональным проблемам.
https://ria.ru/20250217/shoygu-1999922225.html
индонезия
малайзия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35654f3e0eefe59dadcbe9c69671dbe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, малайзия, россия, сергей шойгу
Индонезия, Малайзия, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию
Секретарь Совбеза Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию