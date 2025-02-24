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Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию - РИА Новости, 24.02.2025
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07:57 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/shoygu-2001199967.html
Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию
Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию - РИА Новости, 24.02.2025
Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию, где запланированы переговоры по актуальным вопросам... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T07:57:00+03:00
2025-02-24T07:57:00+03:00
индонезия
малайзия
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию, где запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Двадцать четвертого февраля 2025 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию. Поездка продлится до 28 февраля. В ходе визита запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, а также развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что также запланирован обмен мнениями по международным и региональным проблемам.
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индонезия, малайзия, россия, сергей шойгу
Индонезия, Малайзия, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию

Секретарь Совбеза Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Сергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию, где запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Двадцать четвертого февраля 2025 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию. Поездка продлится до 28 февраля. В ходе визита запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, а также развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что также запланирован обмен мнениями по международным и региональным проблемам.
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ИндонезияМалайзияРоссияСергей Шойгу
 
 
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