https://ria.ru/20250224/shoygu-2001199967.html

Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию

Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию - РИА Новости, 24.02.2025

Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию, где запланированы переговоры по актуальным вопросам... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T07:57:00+03:00

2025-02-24T07:57:00+03:00

2025-02-24T07:57:00+03:00

индонезия

малайзия

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd9af52506457a2ea9a4373072c1c45.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию, где запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Двадцать четвертого февраля 2025 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию. Поездка продлится до 28 февраля. В ходе визита запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, а также развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что также запланирован обмен мнениями по международным и региональным проблемам.

https://ria.ru/20250217/shoygu-1999922225.html

индонезия

малайзия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индонезия, малайзия, россия, сергей шойгу