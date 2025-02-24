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ЕС внес 53 организации в список участвующих в обходе санкций против России - РИА Новости, 24.02.2025
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11:08 24.02.2025 (обновлено: 11:13 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001228478.html
ЕС внес 53 организации в список участвующих в обходе санкций против России
ЕС внес 53 организации в список участвующих в обходе санкций против России - РИА Новости, 24.02.2025
ЕС внес 53 организации в список участвующих в обходе санкций против России
ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций внес 53 организации из КНР, Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана в список участвующих в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:08:00+03:00
2025-02-24T11:13:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций внес 53 организации из КНР, Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана в список участвующих в обходе санкций против России, говорится в заявлении совета Евросоюза.Главы МИД ЕС на заседании в понедельник утвердили очередной санкционный пакет против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале."Совет ЕС добавил 53 новых субъекта в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс. Они будут подвергаться более жестким экспортным ограничениям, касающимся товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Одна треть этих субъектов являются российскими, а остальные находятся в третьих странах (Китай, включая Гонконг, Индия, Казахстан, Сингапур, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан) и были вовлечены в обход торговых ограничений", - указывается в документе.
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россия, китай, индия, евросоюз, в мире
Россия, Китай, Индия, Евросоюз, В мире
ЕС внес 53 организации в список участвующих в обходе санкций против России

ЕС внес 53 организации из семи стран в список обходящих санкции против России

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций внес 53 организации из КНР, Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана в список участвующих в обходе санкций против России, говорится в заявлении совета Евросоюза.
Главы МИД ЕС на заседании в понедельник утвердили очередной санкционный пакет против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале.
"Совет ЕС добавил 53 новых субъекта в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс. Они будут подвергаться более жестким экспортным ограничениям, касающимся товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Одна треть этих субъектов являются российскими, а остальные находятся в третьих странах (Китай, включая Гонконг, Индия, Казахстан, Сингапур, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан) и были вовлечены в обход торговых ограничений", - указывается в документе.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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