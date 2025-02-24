https://ria.ru/20250224/rynok-2001234010.html
ЕС планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины
ЕС планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины - РИА Новости, 24.02.2025
ЕС планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины
ЕС планирует к концу 2026 года полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии, об этом заявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:30:00+03:00
2025-02-24T11:30:00+03:00
2025-02-24T11:52:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС планирует к концу 2026 года полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии, об этом заявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве."Мы подготовили амбициозный пакет по энергетической безопасности. Цель состоит в том, чтобы обеспечить устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему для Украины. Мы полностью интегрируем рынок электроэнергии Украины и Молдовы с нашим рынком электроэнергии к концу следующего года", - цитирует пресс-служба Комиссии слова Фон дер Ляйен на сайте ЕК.
https://ria.ru/20250223/krym-2001080521.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, молдавия, евросоюз, в мире
Украина, Молдавия, Евросоюз, В мире
ЕС планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины
ЕС планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии