https://ria.ru/20250224/rynok-2001234010.html

ЕС планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины

ЕС планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины - РИА Новости, 24.02.2025

ЕС планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины

ЕС планирует к концу 2026 года полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии, об этом заявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:30:00+03:00

2025-02-24T11:30:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС планирует к концу 2026 года полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии, об этом заявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве."Мы подготовили амбициозный пакет по энергетической безопасности. Цель состоит в том, чтобы обеспечить устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему для Украины. Мы полностью интегрируем рынок электроэнергии Украины и Молдовы с нашим рынком электроэнергии к концу следующего года", - цитирует пресс-служба Комиссии слова Фон дер Ляйен на сайте ЕК.

https://ria.ru/20250223/krym-2001080521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, молдавия, евросоюз, в мире