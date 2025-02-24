"На глазах у Европы". Депутат отреагировал на демарш Рады против Зеленского
Дубинский: Рада своим демаршем послала сигнал Зеленскому
© Getty Images / NurPhotoВладимир Зеленский
© Getty Images / NurPhoto
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Провалом постановления о полномочиях Верховная рада послала Владимиру Зеленскому сигнал, пишет украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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"Это не технический сбой. Это показательная пощечина. Зеленскому напомнили: ты не монарх, а временщик, которому уже считают дни. Верховная рада посылает сигнал Западу — договариваться надо будет с теми, кто останется у руля, когда настанет "день Х", — указал Дубинский.
По словам нардепа, еврокомиссары и представители стран Европы увидели парламент, который ставит Зеленского на таймер обратного отсчета.
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"Все это — на глазах у Европы, которая приехала услышать о стабильности и поддержке власти. В ответ — демонстрация трещин в верхушке", — подчеркнул политик.
В понедельник депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале сообщил, что постановление Верховной рады о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при голосовании. По словам Железняка, документ набрал только 218 голосов при необходимых 226.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.