https://ria.ru/20250224/rada-2001300446.html

"На глазах у Европы". Депутат отреагировал на демарш Рады против Зеленского

"На глазах у Европы". Депутат отреагировал на демарш Рады против Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025

"На глазах у Европы". Депутат отреагировал на демарш Рады против Зеленского

Провалом постановления о полномочиях Верховная рада послала Владимиру Зеленскому сигнал, пишет украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:31:00+03:00

2025-02-24T15:31:00+03:00

2025-02-24T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Провалом постановления о полномочиях Верховная рада послала Владимиру Зеленскому сигнал, пишет украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Это не технический сбой. Это показательная пощечина. Зеленскому напомнили: ты не монарх, а временщик, которому уже считают дни. Верховная рада посылает сигнал Западу — договариваться надо будет с теми, кто останется у руля, когда настанет "день Х", — указал Дубинский.По словам нардепа, еврокомиссары и представители стран Европы увидели парламент, который ставит Зеленского на таймер обратного отсчета."Все это — на глазах у Европы, которая приехала услышать о стабильности и поддержке власти. В ответ — демонстрация трещин в верхушке", — подчеркнул политик.В понедельник депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале сообщил, что постановление Верховной рады о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при голосовании. По словам Железняка, документ набрал только 218 голосов при необходимых 226.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001271547.html

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в мире, европа, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины