В Раде обвинили Зеленского во лжи после слов об умершем в тюрьме журналисте
Дубинский обвинил Зеленского во лжи после слов об умершем в тюрьме журналисте
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский убежден, что Владимир Зеленский соврал, когда заявил, что не знает об умершем в украинской тюрьме американском журналисте и блогере Гонсало Лире.
Накануне на пресс-конференции, отвечая на вопрос о Гонсало Лире, Зеленский сделал вид, что ничего не знает об американском журналисте и блогере.
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"Но мы-то знаем, что знаешь. И доказательства у нас есть", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.