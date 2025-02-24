https://ria.ru/20250224/putin-2001383777.html

Путин пока предметно не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта

Путин пока предметно не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта - РИА Новости, 24.02.2025

Путин пока предметно не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта

Президент России Владимир Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:54:00+03:00

2025-02-24T23:54:00+03:00

2025-02-24T23:55:00+03:00

цены на нефть

россия

сша

ближний восток

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. "И в телефонном разговоре (с Трампом - ред.), кстати говоря, и на встрече в Эр-Рияде так, чтобы уж совсем предметно, конечно, затрагивали там проблему, связанную с украинским кризисом, но он сам по себе сущностно не обсуждался. Мы только договорились о том, что мы подойдём к этому", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000247941.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, сша, ближний восток, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде