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Путин пока предметно не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта - РИА Новости, 24.02.2025
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23:54 24.02.2025 (обновлено: 23:55 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001383777.html
Путин пока предметно не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта
Путин пока предметно не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта - РИА Новости, 24.02.2025
Путин пока предметно не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта
Президент России Владимир Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 24.02.2025
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. "И в телефонном разговоре (с Трампом - ред.), кстати говоря, и на встрече в Эр-Рияде так, чтобы уж совсем предметно, конечно, затрагивали там проблему, связанную с украинским кризисом, но он сам по себе сущностно не обсуждался. Мы только договорились о том, что мы подойдём к этому", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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цены на нефть, россия, сша, ближний восток, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Цены на нефть, Россия, США, Ближний Восток, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путин пока предметно не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта

Путин заявил, что предметно не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с американским лидером Дональдом Трампом.
«
"И в телефонном разговоре (с Трампом - ред.), кстати говоря, и на встрече в Эр-Рияде так, чтобы уж совсем предметно, конечно, затрагивали там проблему, связанную с украинским кризисом, но он сам по себе сущностно не обсуждался. Мы только договорились о том, что мы подойдём к этому", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
19 февраля, 11:50
 
Цены на нефтьРоссияСШАБлижний ВостокВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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