Путин пока предметно не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта
Путин заявил, что предметно не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с американским лидером Дональдом Трампом.
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"И в телефонном разговоре (с Трампом - ред.), кстати говоря, и на встрече в Эр-Рияде так, чтобы уж совсем предметно, конечно, затрагивали там проблему, связанную с украинским кризисом, но он сам по себе сущностно не обсуждался. Мы только договорились о том, что мы подойдём к этому", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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