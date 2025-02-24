https://ria.ru/20250224/putin-2001270069.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили пути расширения сотрудничества
Путин и Си Цзиньпин обсудили пути расширения сотрудничества - РИА Новости, 24.02.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили пути расширения сотрудничества
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:42:00+03:00
2025-02-24T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, сообщили в пресс-службе Кремля."В ходе продолжительного телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином проведен углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. Обсуждены пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта", - говорится в сообщении.
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин и Си Цзиньпин обсудили пути расширения сотрудничества
Путин и Си Цзиньпин обсудили пути расширения сотрудничества в ряде сфер