https://ria.ru/20250224/putin-2001270069.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили пути расширения сотрудничества

Путин и Си Цзиньпин обсудили пути расширения сотрудничества - РИА Новости, 24.02.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудили пути расширения сотрудничества

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций,... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:42:00+03:00

2025-02-24T13:42:00+03:00

2025-02-24T14:21:00+03:00

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, сообщили в пресс-службе Кремля."В ходе продолжительного телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином проведен углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. Обсуждены пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250224/peregovory-2001269597.html

китай

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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире