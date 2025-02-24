https://ria.ru/20250224/pushki-2001242164.html
Пушков прокомментировал итоги выборов в Германии
Пушков прокомментировал итоги выборов в Германии - РИА Новости, 24.02.2025
Пушков прокомментировал итоги выборов в Германии
Политический раскол в Германии будет только укрепляться из-за политики лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:51:00+03:00
2025-02-24T11:51:00+03:00
2025-02-24T11:52:00+03:00
в мире
германия
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фридрих мерц
олаф шольц
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Политический раскол в Германии будет только укрепляться из-за политики лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем телеграм-канале, комментируя выборы в бундестаг. "Практически вся Восточная Германия, за исключением Берлина, проголосовала за АдГ. На карте это обозначено голубым цветом. Таким образом, политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет еще больше политики самоликвидации Германии и уничтожения ее экономики, этот раскол будет углубляться", - написал Пушков. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.
https://ria.ru/20250224/merts-2001209486.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, берлин (город), алексей пушков, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, совет федерации рф
В мире, Германия, Берлин (город), Алексей Пушков, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Совет Федерации РФ
Пушков прокомментировал итоги выборов в Германии
Пушков: в Германии будет углубляться политический раскол