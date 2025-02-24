https://ria.ru/20250224/pushki-2001242164.html

Пушков прокомментировал итоги выборов в Германии

Пушков прокомментировал итоги выборов в Германии - РИА Новости, 24.02.2025

Пушков прокомментировал итоги выборов в Германии

Политический раскол в Германии будет только укрепляться из-за политики лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:51:00+03:00

2025-02-24T11:51:00+03:00

2025-02-24T11:52:00+03:00

в мире

германия

берлин (город)

алексей пушков

фридрих мерц

олаф шольц

хдс/хсс

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129864/51/1298645159_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_4bba103c874a8abe21d6e9caa105ad36.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Политический раскол в Германии будет только укрепляться из-за политики лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем телеграм-канале, комментируя выборы в бундестаг. "Практически вся Восточная Германия, за исключением Берлина, проголосовала за АдГ. На карте это обозначено голубым цветом. Таким образом, политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет еще больше политики самоликвидации Германии и уничтожения ее экономики, этот раскол будет углубляться", - написал Пушков. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.

https://ria.ru/20250224/merts-2001209486.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, берлин (город), алексей пушков, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, совет федерации рф