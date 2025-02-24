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Сибирские ученые нашли соединение для создания противоопухолевого препарата - РИА Новости, 24.02.2025
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Наука
 
11:09 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/preparat-2001228918.html
Сибирские ученые нашли соединение для создания противоопухолевого препарата
Сибирские ученые нашли соединение для создания противоопухолевого препарата - РИА Новости, 24.02.2025
Сибирские ученые нашли соединение для создания противоопухолевого препарата
Ученые Новосибирского госуниверситета с коллегами из Новосибирского института органической химии СО РАН, а также Ирландии, выявили и доказали высокую... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:09:00+03:00
2025-02-24T11:09:00+03:00
наука
ирландия
россия
новосибирский государственный университет
российская академия наук
здоровье
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НОВОСИБИРСК, 24 фев – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета с коллегами из Новосибирского института органической химии СО РАН, а также Ирландии, выявили и доказали высокую противораковую активность химического соединения, которое может стать основой для создания нового противоопухолевого лекарства, сообщил НГУ в понедельник. В настоящее время основной формой лечения рака остается химиотерапия, однако одной из главных причин активных поисков новых методов лечения заболевания являются серьезные побочные явления некоторых препаратов. Кроме того, раковые клетки способны избегать воздействия лекарств с помощью ряда механизмов. Одним из перспективных направлений здесь является пептидная терапия. "Исследователи… доказали наличие высокой противораковой активности у химического соединения, в состав которого входят катионные антимикробные пептиды (AMP), их также называют пептидами защиты хозяина. В перспективе указанное соединение может стать основой для создания нового эффективного противоопухолевого лекарства", - говорится в сообщении. В вузе пояснили, что работа заняла несколько лет, но в результате ученым удалось на культурах опухолевых клеток показать высокую таких активность соединений. Кроме того, удалось изучить механизмы его действия на молекулярном уровне — это обязательное условие для регистрации любого нового противоракового препарата на мировом уровне. Ранее соединение AMP с биоактивной молекулой показало хорошие результаты в создании антимикробных препаратов. Также выяснилось, что некоторые пептиды специфически распознают и связываются с мембранными белками опухолевых клеток, оказывая противоопухолевое действие. Именно это свойство использовали ученые в своем исследовании. "В результате полученное соединение обеспечивало адресную доставку к раковым клеткам одного агента, вызывающего повреждение ДНК, и второго агента, предотвращающего репарацию. Таким образом удается добиться программируемой клеточной гибели в опухолевых тканях. Понятно, что на данном этапе речь не идет о лекарстве, для этого соединению надо пройти долгий путь доклинических и клинических испытаний", - прокомментировал завкафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ Андрей Покровский. В НГУ добавили, что в настоящее время в России практически не развито производство фармпрепаратов, чье действие основано на пептидах, однако в мире это направление быстро развивается. В этом смысле выполнения подобных исследовательских проектов можно считать работой на перспективу.
https://ria.ru/20250220/promomed-2000581009.html
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ирландия, россия, новосибирский государственный университет, российская академия наук, здоровье
Наука, Ирландия, Россия, Новосибирский государственный университет, Российская академия наук, Здоровье
Сибирские ученые нашли соединение для создания противоопухолевого препарата

НГУ сообщил о найденном соединении для создания противоопухолевого препарата

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Fotolia / Hoda Bogdan
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 фев – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета с коллегами из Новосибирского института органической химии СО РАН, а также Ирландии, выявили и доказали высокую противораковую активность химического соединения, которое может стать основой для создания нового противоопухолевого лекарства, сообщил НГУ в понедельник.
В настоящее время основной формой лечения рака остается химиотерапия, однако одной из главных причин активных поисков новых методов лечения заболевания являются серьезные побочные явления некоторых препаратов. Кроме того, раковые клетки способны избегать воздействия лекарств с помощью ряда механизмов. Одним из перспективных направлений здесь является пептидная терапия.
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"Исследователи… доказали наличие высокой противораковой активности у химического соединения, в состав которого входят катионные антимикробные пептиды (AMP), их также называют пептидами защиты хозяина. В перспективе указанное соединение может стать основой для создания нового эффективного противоопухолевого лекарства", - говорится в сообщении.
В вузе пояснили, что работа заняла несколько лет, но в результате ученым удалось на культурах опухолевых клеток показать высокую таких активность соединений. Кроме того, удалось изучить механизмы его действия на молекулярном уровне — это обязательное условие для регистрации любого нового противоракового препарата на мировом уровне.
Ранее соединение AMP с биоактивной молекулой показало хорошие результаты в создании антимикробных препаратов. Также выяснилось, что некоторые пептиды специфически распознают и связываются с мембранными белками опухолевых клеток, оказывая противоопухолевое действие. Именно это свойство использовали ученые в своем исследовании.
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"В результате полученное соединение обеспечивало адресную доставку к раковым клеткам одного агента, вызывающего повреждение ДНК, и второго агента, предотвращающего репарацию. Таким образом удается добиться программируемой клеточной гибели в опухолевых тканях. Понятно, что на данном этапе речь не идет о лекарстве, для этого соединению надо пройти долгий путь доклинических и клинических испытаний", - прокомментировал завкафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ Андрей Покровский.
В НГУ добавили, что в настоящее время в России практически не развито производство фармпрепаратов, чье действие основано на пептидах, однако в мире это направление быстро развивается. В этом смысле выполнения подобных исследовательских проектов можно считать работой на перспективу.
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