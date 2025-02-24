https://ria.ru/20250224/preparat-2001228918.html

Сибирские ученые нашли соединение для создания противоопухолевого препарата

Сибирские ученые нашли соединение для создания противоопухолевого препарата - РИА Новости, 24.02.2025

Сибирские ученые нашли соединение для создания противоопухолевого препарата

Ученые Новосибирского госуниверситета с коллегами из Новосибирского института органической химии СО РАН, а также Ирландии, выявили и доказали высокую... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:09:00+03:00

2025-02-24T11:09:00+03:00

2025-02-24T11:09:00+03:00

наука

ирландия

россия

новосибирский государственный университет

российская академия наук

здоровье

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НОВОСИБИРСК, 24 фев – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета с коллегами из Новосибирского института органической химии СО РАН, а также Ирландии, выявили и доказали высокую противораковую активность химического соединения, которое может стать основой для создания нового противоопухолевого лекарства, сообщил НГУ в понедельник. В настоящее время основной формой лечения рака остается химиотерапия, однако одной из главных причин активных поисков новых методов лечения заболевания являются серьезные побочные явления некоторых препаратов. Кроме того, раковые клетки способны избегать воздействия лекарств с помощью ряда механизмов. Одним из перспективных направлений здесь является пептидная терапия. "Исследователи… доказали наличие высокой противораковой активности у химического соединения, в состав которого входят катионные антимикробные пептиды (AMP), их также называют пептидами защиты хозяина. В перспективе указанное соединение может стать основой для создания нового эффективного противоопухолевого лекарства", - говорится в сообщении. В вузе пояснили, что работа заняла несколько лет, но в результате ученым удалось на культурах опухолевых клеток показать высокую таких активность соединений. Кроме того, удалось изучить механизмы его действия на молекулярном уровне — это обязательное условие для регистрации любого нового противоракового препарата на мировом уровне. Ранее соединение AMP с биоактивной молекулой показало хорошие результаты в создании антимикробных препаратов. Также выяснилось, что некоторые пептиды специфически распознают и связываются с мембранными белками опухолевых клеток, оказывая противоопухолевое действие. Именно это свойство использовали ученые в своем исследовании. "В результате полученное соединение обеспечивало адресную доставку к раковым клеткам одного агента, вызывающего повреждение ДНК, и второго агента, предотвращающего репарацию. Таким образом удается добиться программируемой клеточной гибели в опухолевых тканях. Понятно, что на данном этапе речь не идет о лекарстве, для этого соединению надо пройти долгий путь доклинических и клинических испытаний", - прокомментировал завкафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ Андрей Покровский. В НГУ добавили, что в настоящее время в России практически не развито производство фармпрепаратов, чье действие основано на пептидах, однако в мире это направление быстро развивается. В этом смысле выполнения подобных исследовательских проектов можно считать работой на перспективу.

https://ria.ru/20250220/promomed-2000581009.html

https://ria.ru/20250220/lekarstva-2000560056.html

https://ria.ru/20241113/nauka-1983264143.html

ирландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирландия, россия, новосибирский государственный университет, российская академия наук, здоровье